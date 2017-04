Bernau Bauern des BLHV klagen über Landverbrauch

Das Biosphärengebiet und die Rückkehr des Wolfs beschäftigen den BLHV. Der Berufsstand der Landwirte werde in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht gesetzt.

Nach fünfjähriger Pause hatte der 45 Mitglieder starke BLHV-Ortsverein am Mittwoch wieder zu einer Hauptversammlung ins Kurhaus eingeladen. Bei den anstehenden Wahlen wurde der gesamte Vorstand für weitere drei Jahre einstimmig wiedergewählt: Vorsitzender bleibt Markus Köpfer, sein Stellvertreter Manfred Schelshorn, Kassierer Ulrich Schmidt, Schriftführerin Brigitte Baur und Beisitzer sind Anja Baur sowie Markus Kaiser. Besondere Grüße des Vorsitzenden galten Michael Martin, Bezirksgeschäftsführer des BLHV Waldshut-Tiengen aus Tiengen, dem BLHV-Kreisvorsitzenden Bad Säckingen, Clemens Speicher aus Ibach, sowie Bürgermeister Rolf Schmidt.

Erfreut zeigte sich Markus Köpfer über den besonders guten Besuch der Versammlung. In seinem Rückblick auf die vergangenen fünf Jahre erinnerte der Vorsitzende an die vielen gut besuchten Informationsveranstaltungen im engeren und weiteren Umkreis. Er verwies auf die Homepage des BLHV, auf der alle Versammlungstermine und Informationen zu finden sind. Die Landwirtschaft werde in ein schlechtes Licht gesetzt, sagte er und nannte als Beispiel die Diskussion über eine Überdüngung. Die Bevölkerung werde nicht richtig informiert und es herrsche eine Meinung, die Landwirte sollten wie vor 100 Jahren arbeiten.

Köpfer bemängelte zudem den immer größer werdenden Flächenverbrauch in Bernau. Viele gute Mähwiesen würden zu Baugebiete, was Nachteilen für das Winterfutter mit sich bringe. Bürgermeister Rolf Schmidt sagte hierzu, dass junge Bürger die Chance bekommen müssten, sich ein Haus zu bauen – leerstehende Häuser stehen derzeit nicht zur Verfügung, ergänzte er.

Der Vorsitzende Markus Köpfer ehrte auch langjährige Vorstandsmitglieder. Für 25 Jahre erhielt der stellvertretende Vorsitzende Manfred Schelshorn eine Auszeichnung, für 15 Jahre Kassierer Ulrich Schmidt und Köpfer selbst für zehn Jahre als Vorsitzender. Norbert Goos („Schwarzwaldhaus“), seit 15 Jahren Naturparkwirt, bat die Bernauer Landwirte, auch im Namen seines Sohnes Daniel Goos, der das Kurhaus betreibt, ihm im Jahr sechs bis sieben Rinder zu liefern. Die Landwirte wollen dem Wunsch gerne entsprechen.

Revierleiter Andreas Mutterer informierte in der BLHV-Versammlung über das Urteil des Oberlandgerichts Düsseldorf in Bezug auf die Neuregelung der Holzvermarktung in Baden-Württemberg. gegen dieses Urteil wolle das Land beim Bundesgerichtshof vorgehen. Der Landkreis Waldshut bemühe sich um eine Neuregelung des Holzverkaufs aus Kommunal- und Privatwäldern, fügte Mutterer an.

BLHV-Kreisvorsitzender Clemens Speicher ergänzte, dass der Landkreis Waldgenossenschaften plane. Er hoffe, dass alle mitmachen werden. Speicher thematisierte auch die Wald-Weide-Abgrenzung, das Biosphärengebiet und die Duldung von Wölfen. Als Rudel könnten die Tiere der Landwirtschaft große Probleme bereiten. Deshalb müssten die Wölfe bejagbar sein.

Landwirte berichteten außerdem von Wasserknappheit, auch auf den Weidbergen der Gemeinde Bernau. Diese seien derzeit trockener als im Sommer. Sie baten daher um übergreifende Untersuchungen zur Verbesserung der Wasserversorgung. Aber auch mit anderen Schwierigkeiten müsse sich der BLHV, der im Landkreis Waldshut 2200 Mitglieder hat, befassen, sagte Bezirksgeschäftsführer Michael Martin. Er nannte den Flächenverbrauch für FFH-Gebiete, Ausgleichsflächen für das geplante Pumpspeicherwerk, die Erweiterung von Baugebieten, den Straßenbau und die Wasserschutzgebiete.

Er informierte die anwesenden Landwirte über ein neues Beitragssystem und bat die Anwesenden darum, sich rechtzeitig über eine Hofübergabe oder Hofaufgabe Gedanken zu machen. Kurhauspächter Daniel Goos plant ein besonderes Erntedankfest mit Veranstaltungen rund um das Kurhaus. Auf Vorschlag von Markus Kaiser möchte der BLHV Bernau eine Landwirtschaftsschau dazu beitragen und dabei aufzeigen, wie Landwirtschaft früher betrieben wurde und wie heute gearbeitet wird.