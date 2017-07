Kultur Ausstellung zeigt Wachters vielfältige Blicke in die Welt

Das Hans-Thoma-Museum in Bernau zeigt in der Ausstellung "Blicke auf die Welt" 60 Werke von Emil Wachter. In der Ausstellung offenbart sich die ungeheure künstlerische Vielfalt des Malers.

Genau vor 50 Jahren erhielt Emil Wachter (1921 bis 2012) den großen Hans-Thoma-Staatspreis. Jetzt widmet ihm das Hans-Thoma-Museum in Bernau eine große Retrospektive. Die Ausstellung hat den Titel „Blicke auf die Welt“ und zeigt mehr als 60 Öl-Arbeiten, Tuschezeichnungen und Aquarelle. Die großen religiösen Arbeiten, für die er ebenfalls berühmt wurde – man denke nur an die Ausgestaltung der Autobahnkirche bei Baden-Baden – hätten allerdings den Rahmen gesprengt. Doch auch so staunt man über die ungeheure Vielfalt seines Werkes. Kulturreferent Jürgen Glocker bezeichnete den Künstler als einen ganz Großen, „einen Kontinent“.

Schwergewichtig zwei Selbstporträts des Künstlers: Das eine, dunkel und pastos, mit stechenden Augen, entstand 1962 in schwieriger beruflicher Zeit. Das andere, ganz hell im weißen Malerkittel, mit durchdringendem, selbstsicheren Blick, entstand 1994/95 im Atelier. Dazwischen liegen erfolgreiche Jahre, zunächst als spätberufener Kunststudent, dann als Leiter einer Malklasse an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und schließlich als freischaffender Maler und Bildhauer. Gegen den vorherrschenden Zeitgeist der Abstraktion blieb Emil Wachter sein Leben lang ein Vertreter der gegenständlichen Malerei und war „von der Tradition des Expressiven Realismus geprägt“, so Glocker. „Er entwickelte sich zu einem Meister des Weglassens und der Reduktion. Sein Werk wurde immer heller und durchsichtiger.“

Da gibt es etwa das großformatige, wunderbar wellenartige Winterbild eines verschneiten Baggersees. Oder „Kinder auf dem Eis“, wie eingefroren in ihrer Bewegung in intensivem Blau-Türkis. Dann die Farborgie in Rot in dem Patmos-Triptychon. Oder die verführerische „Salome“ in gewagter Farbkomposition. Als großen Kontrast dazu die sparsamen, oft japanisch anmutenden Stillleben – hier ein Zweig, dort zwei Zitronen oder eine Kanne: Das ist kühn komponiert, nie im Zentrum sondern fast beiläufig und doch gewichtig am Rand. Da taucht auch schon mal der Künstler selber auf, der durch ein Fenster hereinschaut.

Überraschend schließlich seine skurrilen Vogelbilder, meist in Tusche auf Aquarellpapier, in schwarz-weißem Kontrast: Sie verkörpern wie die Tiere bei La Fontaine menschliche Charaktere, sind frech oder witzig: „Was willst du?“, heißt es da. Oder „Sag ich nicht“. Oder nur augenzwinkernd „Gemeinderat“. Eindringlich schließlich der Zyklus „Hunger“: Auch hier geben Vögel wortlose Botschaften, klagen an mit aufgerissenen Schnäbeln. Ja, die Arbeiten von Emil Wachter umfassen einen erstaunlichen Kontinent an Bildwelten!

ist bis 7. August mittwochs bis freitags (10.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr) geöffnet, am Wochenende von 11.30 bis 17 Uhr. Veranstaltungen zur Ausstellung: www .hans-thoma-museum.de