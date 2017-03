Kultur Ausstellung: Mykhailo Demtsiu präsentiert farbenprächtige Ölbilder und Aquarelle in Bernau

Viele Bilder des ukrainischen Malers, der hier in Bernau eine zweite Heimat fand, sind vor Ort entstanden. An Thoma fasziniert ihn vor allem seine Einstellung zur Natur und seine Liebe zur Tradition.

Wenn man die neue Ausstellung im Hans-Thoma-Museum in Bernau betritt, hat man schnell die grauweiße Eintönigkeit der noch winterlichen Umgebung vergessen: Da kommt es zu flammenden Farbexplosionen von strahlendem Rot, leuchtendem Blau, intensivem Gelb und kräftigem Grün. Gezeigt werden rund 30 farbstarke Ölbilder und Aquarelle des ukrainischen Künstlers Mykhailo Demtsiu. Er gibt der Ausstellung auch den anspruchsvollen Titel: "Mykhailo Demtsiu trifft Hans Thoma".

Wie das? Was macht ein Ukrainer in Bernau? Und was hat er mit Hans Thoma gemeinsam? Kulturagentin Katrin Gerz aus Wetzlar, die engagiert in die Ausstellung einführte, stellte die Zusammenhänge klar: Sie selber liebt und besucht das Dorf seit fast 20 Jahren und brachte irgendwann den in seinem Land anerkannten ukrainischen Künstler mit. "Das ist ja hier wie in den Karpaten", habe er gesagt und sich sofort heimisch gefühlt. An Hans Thoma bewunderte er dessen Verbundenheit zur Natur und seine Liebe zur Tradition. Wie Thoma brauche auch er solch kleine abgelegene Ruhezentren. Er ließ sich von Thoma inspirieren und griff viele seiner Themen auf, allerdings in seiner ganz eigenen, expressiven Bildsprache. Seine Farben glühen und leuchten, und seine Lieblingsfarbe Rot dominiert. Bereits 2001 stellte er erstmalig in Bernau aus und 2006 kam es hier zu einem Völker verbindenden Austausch zwischen ukrainischen und deutschen Künstlern und Schriftstellern.

Myhailo Demtsiu zeigt vor allem Arbeiten, die vor Ort entstanden sind: etwa die Kirche St. Johann in Bernau in überraschend bräunlich-weiß-blauen Farben ("Es ist ja Winter"), den farbenfrohen "Festtag in Bernau" am Kaffeetisch, den "Verträumten Geiger" und – sehr dominierend – den "Mondscheingeiger", den er speziell Hans Thoma gewidmet hat. Gesichter bleiben bei Demtsiu oft nur angedeutet, tief in die Farbe eingeritzt oder madonnengleich als Linie festgehalten. Köstlich ironisch sein Bild "Ach Ivanko", auf dem eine junge Frau von hinten ihren abgewendeten Geliebten anschmachtet. Oder sein humorvolles "Männergespräch" zwischen zwei gespreizten, aufgeplusterten Hähnen. Immer wieder werden solchen Bildern Arbeiten von Thoma gegenübergestellt: etwa in der Hühnerecke, wo man neben dem bereits erwähnten "Männergespräch" Thomas' Majolikaplatte "Hahn mit aufgehender Sonne" oder dessen "Hühnerfamilie" bewundern kann. Solche Vergleiche bereiten Vergnügen. Doch die für die Betrachterin schönste Arbeit hängt in dem sogenannten kleinen "Karpatenzimmer": ein frühes Aquarell mit dem Titel "Rhythmus der Karpaten". Man sieht auf Dreiecke reduzierte Berge in wunderbarer Farbabstufung, in die zeichenhaft ukrainische Geschichte eingefügt wurde. Einfach schön!

Bis 23. April mittwochs bis freitags von 10.30 Uhr bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet und am Wochenende von 11.30 bis 17 Uhr. Im April wird zusätzlich im "Forum erlebnis: holz" in Bernau-Oberlehen ein reiches Begleitprogramm mit Workshop und Einführung in traditionelles ukrainisches Handwerk angeboten.