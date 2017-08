St. Blasien Ausgezeichnet als Schreiner

Christian Seidel aus Bernau legt erfolgreich die Gesellenprüfung im Schreinerhandwerk ab.

Christian Seidel aus Bernau hat erfolgreich die Gesellenprüfung im Schreinerhandwerk abgelegt. Dafür haben er und sein Lehrherr Manfred Spitz eine Ehrenurkunde erhalten: „Beim Wettbewerb für Formgebung Gestaltete Gesellenstücke wird der Schreinerei Spitz in Bernau diese Urkunde zur Anerkennung besonderer Leistungen in der Ausbildung überreicht.“ Christian Seidel war für sein Gesellenstück im Gestaltungswettbewerb von der Jury der Innung ausgezeichnet worden. Damit hat er sich für einen Wettbewerb auf Landesebene qualifiziert. Seidel hatte in St. Blasien zunächst die Fürstabt-Gerbert-Schule besucht. Auf der Waldorfschule in Waldshut-Tiengen machte er den Hauptschulabschluss. Danach besuchte er ein Jahr lang die Vollzeitholzfachschule in Bad Säckingen. Die Arbeit mit Holz begeisterte ihn, sagt er. So begann der junge Mann in der Bernauer Schreinerei von Manfred Spitz eine dreijährige Lehre, nebenher besuchte er die Schule in Bad Säckingen mit einer überbetrieblichen Ausbildung in der Gewerbeakademie in Waldshut. Sein Gesellenstück – ein Schreibtisch in Kiefer mit Glas – wird ab Ende Oktober in Stuttgart im Haus der Wirtschaft ausgestellt und dann auf Landesebene noch einmal bewertet. Christian Seidel wird von der Schreierei Spitz übernommen, sagte Manfred Spitz.