Bernau Aus Eis werden in Bernau Kunstwerke

Schneeskulpturen werden zum Publikumsmagnet in Bernau. Bildhauer zeigen vier Tage vollen Einsatz.

Bernau (sb) Die Erwartungen waren groß und sie wurden übertroffen: Bernaus Bürgermeister Rolf Schmidt, Kurgeschäftsführer Werner Baur und Ralf Rosa, der die sechs Künstlerteams für die Teilnahme gewonnen hatte, waren überaus zufrieden. Nachdem schon am Samstag den Tag über und am Abend zur Skishow sehr viele Menschen gekommen waren, „ist die Erwartung am Sonntag nochmal übertroffen“, worden, sagte Bürgermeister Schmidt.

Die Feuerwehr hatte viel zu tun, um die stetig eintreffenden Fahrzeuge an einen noch freien Parkplatz zu leiten. Für eine Premiere sei das Schneeskulpturenfestival „schon fast zu gut“ gewesen, fand Ralf Rosa. Die Vorarbeit durch den Gemeindebauhof und die Kurverwaltung war aus seiner Sicht die gute Grundlage für den Erfolg – und die Künstler hätten sehr gut zueinander gepasst. Natürlich wolle er, dass es weiter geht.

Spektakel beim Festival

Beim ersten Schneeskulpturenfestival habe man viel lernen können, sagte Bürgermeister Schmidt. An verschiedenen Stellen sei man bei der Premiere an die Grenzen gestoßen, auf den Erfahrungen werde man nun aufbauen. Von der vielen Arbeit im Hintergrund bekamen die Besucher freilich nur das gute Ergebnis mit: Ständig wurde Nachschub ins Festzelt in der „Open-Air-Galerie“ gebracht, konzentriert übten die einheimischen Skifahrer in den Vortagen, um am Samstagabend eine imposante Skishow zu bieten. Feuerwerk und eine Schneeraupenparade hatten die Organisatoren ebenfalls geboten.

Am gestrigen Sonntag drängten sich dann die Besucherscharen um die Skulpturen der Künstler, staunten und machten viele Erinnerungsfotos. Die historische Skigruppe die SZ Bernau zeigte auf der Piste gleich nebenan, wie man früher elegant zu Tal fuhr. Für Bernau hat sich die Arbeit gelohnt, weiß Kurgeschäftsführer Werner Baur: Die Werbewirksamkeit sei enorm und die Gemeinde über das Wochenende ausgebucht.

