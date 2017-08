Bernau Auf Fotojagd in Spitzbergen

Fotograf Bernd Schumacher berichtet über Reise nach Spitzbergen. Gespräch mit dem Natur Energie-Förderpreisträger stößt auf große Resonanz.

Bernau – „Eine Linse voll Licht“ ist die Fotoausstellung des diesjährigen Natur Energie-Förderpreisträgers Bernd Schumacher überschrieben, die noch bis zum 16. Oktober im Hans-Thoma-Kunstmuseum gezeigt wird. Museumsleiterin Margret Köpfer hatte zu einem Gespräch mit dem Fotografen eingeladen, das Interesse bei erfreulich vielen Besuchern fand.

Mit einem Film, den er während seines Fotoaufenthalts auf Spitzbergen bei abenteuerlicher Fahrt mit einem Schneemobil bei Schneesturm und eisigen Temperaturen gedreht hat, stieg Bernd Schumacher in das Gespräch ein. Spitzbergen, das in der Landessprache Svalbard (kühle Küste) heißt, sei eigentlich nur der Name der größten Insel, erfuhren die Zuhörer. Die Inselgruppe liegt im Nordatlantik und im arktischen Ozean und ist etwa 1000 Kilometer vom Nordpol entfernt und gehört zu Norwegen. In zwei russischen Siedlungen wurde einst Kohle abgebaut. Norwegen sei verpflichtet, keinen Gewinn auf Spitzbergen zu erwirtschaften. Die durchschnittliche Jahrestemperatur betrage minus 6,7 Grad Celsius, mehr als 60 Prozent der Landfläche sind von Gletschern bedeckt.

Eine lange Reihe von Informationen gab der Fotograf dem Publikum mit auf den Weg – fast vier Monate Polarnacht, fast fünf Monate geht die Sonne nicht unter. Schumacher berichtete, dass er für seine längste Tour mit dem Schneemobil über 260 Kilometer 14 Stunden unterwegs war – bei minus 35 Grad sei ihm die Nasenspitze erfroren. Mitunter habe er sich als mögliche Beute gefühlt, wenn Eisbären in der Nähe gesichtet wurden.

Der Hauptort auf Spitzbergen ist Longyearbyen, in dem 2000 Einwohner leben, insgesamt hat Spitzbergen 2700 Einwohner, darunter viele Forscher in den verschiedensten Forschungsstationen. In den russischen Siedlungen Pyramiden und Grumant, einst die größten Orte, wurde früher Kohlenabbau betrieben. Sie wurden aufgegeben und sind nunmehr Geisterstädte. Schnee ein reizvolles Objekt für die Fotografie, sagte Bernd Schumacher. Deshalb habe ihn nach Lappland nun auch Spitzbergen gereizt.

Unvergesslich seien die Eindrücke, die er während seiner Fahrten mit dem Motorschlitten – mitunter bei Schneesturm – gesammelt habe. Wege, Straßen oder Beschilderungen seien dort nicht vorhanden. Besonders kritisch seien die Fahrten entlang der Fjorde gewesen. Immer habe er Angst vor dem Absturz gehabt. Durch Schneewehen musste er sich kämpfen und bei Sturmböen von bis zu 180 Stundenkilometern habe er manchmal um sein Leben gefürchtet. Ohne Waffen könne man sich wegen der Eisbären nur in bewohnten Gegenden bewegen, sagte er.

Mit drei Kameras mit Weitwinkelobjektiven für Digitalaufnahmen hatte er sich auf die abenteuerliche Reise gemacht. Seine Fotos habe er überwiegend ohne Stativ aus der Hand heraus aufgenommen. Auf seinen in der Ausstellung gezeigten Fotos fallen die Farbe Blau und Weiß auf. Der Schnee habe auf Spitzbergen eine natürliche bläuliche Färbung, dazu komme der strahlend blaue Himmel. Museumsleiterin Margret Köpfer überreichte Bernd Schumacher als Dank einen speziellen Kälte- und Nasenschutz sowie besonders warme Handschuhe.