Bernau Adventskonzert in Bernauer Pfarrkirche: Gospelchor lässt Stimmen freien Lauf

Ein kraftvolles Adventskonzert in der voll besetzten Bernauer Pfarrkirche begeistert Besucher. Die erleben einen stimmungsvollen Abend mit Gesang.

Ein stimmungsvoll-besinnliches Adventskonzert bot der Gospelchor „Stimmen-Los!“ zum Abschluss der Weihnachtstour in der Bernauer Pfarrkirche, die wieder einmal prall gefüllt war. Zum Leitgedanken „Sing Hallelujah“ hatte Dirigent Heinz Zimmermann neben Gospels und Spirituals auch einige deutsche Lieder für das abwechslungsreiche Programm ausgesucht, die vom Chor wunderbar, mitreißend und exzellent vorgetragen wurden.

Mit neuen sangesfreudigen Mitgliedern verstärkt, wurden für dieses Konzert neue Liedweisen ohne Notenblatt frei und unbeschwert mit voller Stimmgewalt im besinnlich beleuchteten Kirchenraum dargeboten. Bei einigen Liedern begleitete Zimmermann am Piano und manchmal bereicherte rhythmisches Trommeln den Vortrag. Eine Melodie summend und mit leuchtenden Kerzen in der Hand schritten die Sänger durch den verdunkelten Kirchenraum zum Altar und eröffneten das Konzert mit dem Kirchenlied "Ein Licht in dir geborgen, die Kraft zum neuen Beginn".

Das Konzert möge auf den Advent einstimmen, um die Herzen zu öffnen, wünschte Carola Mayer, die auch weiterhin durch das Programm führte. Singet dem Herrn ein neues Lied "Sing a new song"- jubilierte der Chor schwingend, von Trommelklängen und dem Klatschen der Zuhörer begleitet, mit solistischen Gesangseinlagen von Carola Mayer und Martina Götz. „Lord, I lift your name on high“ (Herr, dein Name sei erhöht und ich singe dir zur Ehre) – das Loblied begann verhalten und steigerte sich mit dem Sologesang von Alexandra Maier mit ihrer Soul-Stimme – sie riss die Menschen in der Kirche mit.

Im Spiritual „Awesome God“ erlebten die Zuhörer die Solistin zunächst mit Christof Maier im Duett, dann mit Carina Thoma als Trio und einem gewaltigen Chorgesang. Freudig und fein nuanciert, mit Begleitung einer Klarinette begeisterte der Chor mit dem Lied „Gott hat uns nicht vergessen, er lässt keinen allein“, dem sich zwei afrikanische Lieder anschlossen „Thulasizwe“, in dem Alexandra Maier auch den Zulu-Text gesanglich trostspendend bewältigte. Der Herr wurde anfangs von den Frauenstimmen mit kräftigem Einfall der Bässe und Tenöre in „Bwana, Bwana“ angerufen.

Gewaltig präsentierten sich die Gospelsänger beim Lied „Nkosi Sikelele Afrika“ (Gott segne Afrika). Lebensfreudige Meditation spürten die Zuhörer in dem Lied „Von der Erde nehme ich die Kraft, aus dem Himmel nehme ich das Licht“, das Mut machen soll, wie es der Chor und die Solistinnen Carina Thoma und Martina Götz stimmlich-musikalisch wunderbar zum Ausdruck brachten. Mit einfachem Text, der umso mehr der Melodie und dem Rhythmus Raum zum Erklingen gab, erklang schwungvoll und begeisternd „African Alleluia“ – die Freude am Gesang war deutlich spürbar. Fast überschwänglich bedankte sich das Publikum beim Gospelchor „Stimmen-Los!“und bei den Solisten. Die Konzertbesucher, von den Sitzen erhoben, forderten unter Applaus mehrere Zugaben ein und bekamen sie schließlich auch.