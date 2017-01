Unser Nachtwächter sieht Bad Säckingen schon als Drei-Brücken-Stadt – und freut sich über einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der Kreisstadt

Wenn man darüber nachdenkt, was uns in diesem Jahr an Themen mit ordentlichem Zündstoff bevorsteht, kann man sich vor Spannung kaum beruhigen. Da wäre das Säckinger Spital, bei dem es sich irgendwie in den nächsten Wochen entscheiden wird, ob es ein Spital der Regel- und Grundversorgung bleibt oder tatsächlich zum Seniorenstift mutiert. Auch über den Bau des Pumpspeicherwerkes wird irgendwann entschieden, wochenlang haben sich die Parteien ausgetauscht und alles thematisiert, was es hergab. Es war so ergiebig, dass schon an eine Fortsetzung der Erörterungen im kommenden Jahr gedacht wird. Es bleibt also spannend. Aber da wäre ja noch die ganz große Idee mit der Säckinger Rheinbrücke zwischen Obersäckingen und Murg als Entlastung, dann müssen die Murger und Laufenburger nicht mehr durch die Säckinger Innenstadt, wenn sie in die Schweiz wollen. Heutzutage ist der Bau eines Brückleins über den Rhein kein so Bohei mehr wir vor hundert Jahren oder so, das wäre schnell erledigt. Dann hätte Säckingen drei Rheinbrücken, immerhin zwei mehr als Waldshut. Es sei denn, jemand entdeckt am Obersäckinger Rheinufer eine seltene Wasserratte oder einen schützenswerten Aal im Rhein, dann muss man das ganze natürlich so lange ausdiskutieren bis das Zentralkrankenhaus eingeweiht wird und Waldshut auch noch einmal zwei Rheinbrücken bekommen hat.

