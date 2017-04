Bad Säckingen Zwei goldene Renntage in Bad Säckingen

Tausende Besucher und sommerliches Wetter bei der 6. Gold Trophy Sabine Spitz. Der erstmals durchgeführte Kids Cup lockte fiele Familien an den Eggberg.

Rasante Rennen und Weltklasse-Mountainbiker erlebten am Wochenende tausende Besucher hautnah, als die Gold Trophy Sabine Spitz zum sechsten Mal am Fuße des Eggbergs ausgerichtet wurde. Weltklasse-Biker aus 24 Nationen nahmen an den Wettkämpfen teil. Diesmal ging es für die Elite um Weltranglistenpunkte. Zu den Freizeit-Wettkämpfen gingen am Samstag 360 Sportler an den Start. Olympiasiegerin Sabine Spitz erreichte am Sonntag gegen starke Konkurrenz einen fünften Platz.

Bereits am Samstag starteten die Rennen der Freizeit-Wettkampf-Mountainbiker unter „genialen Bedingungen“, wie Organisator Ralf Schäuble das sonnige aber vormittags noch kühle Wetter einstufte. Die Startfelder waren so groß wie noch nie: 327 Freizeitsportler starteten wahlweise zum Eggberg-Marathon über 24 oder 48 Kilometer oder zum mittlerweile sehr begehrten Generation-Race (24 Kilometer) oder bei der ersten Ebike Trophy (24 Kilometer). Der schnellste fuhr beim 24er Marathon nach nur 57,24 Minuten durchs Ziel und war dabei fast so schnell, wie der erste Ebiker mit 53,39 Minuten.

Das Ebike-Rennen erfuhr mit nur drei Teilnehmern zwar keine so große Resonanz. Ralf Schäuble sieht darin aber noch „viel Potenzial für die Zukunft“ aufgrund der Streckenführung „mit hohem Spaßfaktor für Ebiker“.

Der erstmals durchgeführte Kids Cup lockte dann aber richtig viele Familien aufs Areal. 33 Kinder im Alter zwischen sieben und dreizehn Jahren gaben auf der Cross-Country-Strecke alles. Für Initiatorin Sabine Spitz ist der Kids-Cup ein persönliches Anliegen: „Für mich ist es wichtig, auch dem Nachwuchs eine Plattform zu bieten. MTB zu fahren ist das eine, aber so ein Wettkampf gibt einen zusätzlichen Motivationsschub“, erklärte Spitz am Samstag.

Am Sonntag war die Spannung dann zum Greifen nah: Für die Profisportler ging es um wichtige Punkte, auch lockte das Event richtig viele Besucher an die Strecke. Viele standen bis in den Wald hinauf. Die naturnahe Strecke mit ihren kniffeligen Anstiegen kam bei den Fahrern sehr gut an. „I like this trail“, kommentierte der dänische Sieger der U23 Herren, Sven Christensen.

Nach den UCI Junioren ging es für die Damen an den Start. Ganz vorne: die Weltelite mit Sabine Spitz, die sich die ersten drei Runden souverän an der Spitze hielt, dann auf dem fünften Platz durchs Ziel fuhr. Wie nah an diesem Tag Sieg und Niederlage beieinander lagen, musste Chiara Kopp (U19 Damen) erleben, als beim Start plötzlich ihre Kette riss. Auch etliche Stürze forderten an diesem Tag die Erst-Helfer. „Ohne die Hilfs-Dienste, die vielen Helfer und Verpflegungs-Teams, die Strecken-Scouts und vor allem die Sponsoren wäre das alles nicht möglich“, bedankte sich Organisator Ralf Schäuble. Mit der Resonanz sei man sehr zufrieden.