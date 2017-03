Bad Säckingen Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Bad Säckingen

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Bad Säckingen

Die zwei Insassen eines VW wurden leicht verletzt, als ein Audi im Kolonnenverkehr auf ihr Auto auffuhr.

Bad Säckingen – Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag in der Basler Straße ereignete, sind zwei Menschen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um die beiden Insassen eines VW Touran. Sie fuhren gegen 15 Uhr die B 34 von Wehr nach Bad Säckingen. Im Kolonnenverkehr bemerkte der 26 Jahre alte Fahrer des nachfolgenden Audis zu spät, dass der Verkehr ins Stocken geriet und fuhr auf den Touran auf, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Waldshuter Krankenhaus.