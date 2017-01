Bad Säckingen Zwei Reifen zerstochen

Täter haben es auf Jaguar abgesehen

Am vergangenen Wochenende wurden an einem in der Kolpingstraße geparkten Jaguar die Reifen abgestochen. Die Tat muss sich laut Polizeiangaben in der Zeit zwischen Samstagabend 22 Uhr und Montagmorgen ereignet haben. Der Jaguar war bereits in der Vergangenheit Ziel von Sachbeschädigungen, schon einmal war ein Reifen ohne Luft und die Karosserie wurde bereits zweimal zerkratzt. Die Polizei Tel. 07761/93 40 bittet Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, sich zu melden.