Zwei Einbrüche in einer Nacht

Ein Nagelstudio in der Güterstraße und ein Geschäft am Münsterplatz waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern. Die beute blieb gering – der Sachschaden ist umso höher.

In der Nacht zum Samstag wurde in ein Nagelstudio in der Güterstraße eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und stahlen einen geringen Geldbetrag und leerten auch das Trinkgeldschweinchen. Den Tätern dürfte ein zweistelliger Bargeldbetrag in die Hände gefallen sein. Der bei dem Einbruch entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde in Büroräume eines Geschäftshauses am Münsterplatz eingebrochen. Der oder die Täter brachen die Eingangstür auf und auch im Objekt wurden Schränke, eine Schublade und eine weitere verschlossene Tür aufgehebelt. Den Tätern dürfte ein kleiner Bargeldbetrag aus der Kaffeekasse in die Hände gefallen sein.