Bad Säckingen Zwei Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft prügeln sich

Wegen Ruhestörung gerieten zwei Männer aneinander. Polizei musste die Kampfhähne zur Raison bringen

In der Nacht zum Donnerstag kam es gegen 2 Uhr in einer Flüchtlingsunterkunft in Bad Säckingen zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Bewohnern. Grund hierfür war laut Polizei, dass ein Bewohner seine Zimmertüre nicht öffnen konnte, dann dagegen trat und seinen Ärger hierüber lautstark kundtat. Diese Ruherstörung ärgert wiederum einen 21-jährigen Mitbewohner, der dann seinem 20 Jahre alten Kontrahenten unvermittelt ins Gesicht schlug, so die Polizei. Hierbei verletzte sich dieser an der Lippe und am Arm leicht. Die Situation konnte nach Angaben der Polizei beruhigt werden, nachdem dem Aggressor und einem weiteren Bewohner der nächtliche Gewahrsam angedroht wurde. Im Einsatz waren neben dem Sicherheitsdienst mehrere Polizeistreifen.