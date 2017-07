Bad Säckingen Zukunft des Gesundheitsstandortes Bad Säckingen: Bürgermeister bittet Minister um Unterstützung

Bei einer Schließung des Akutkrankenhauses werden auch langfristige Folgen für den gesamten Kur- und Rehabereich der Stadt befürchtet, der für 1000 Menschen Lohn und Brot bedeutet.

Bürgermeister Alexander Guhl hat im Vorfeld des Landratsbesuchs in Stuttgart ein Schreiben an Sozialminister Manfred Lucha vorausgeschickt. Darin betont Guhl nochmals die Bedeutung eines Bad Säckinger Spitalstandortes für die Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut. Gleichzeitig fragt Guhl, welche Entwicklungsmöglichkeiten das Land Baden-Württemberg für eine Kurstadt sieht, der das Akutkrankenhaus geschlossen werde.

Guhl macht erneut deutlich, dass die Stadt die Zukunft der Krankenhausstruktur im Landkreis anders sieht als der Minister – nämlich nicht in einem Zentralspital, sondern in einer Lösung mit zwei Standorten. Aber abgesehen davon, sei es laut Guhl wichtig, die aktuelle Versorgung durch das Bad Säckinger Krankenhaus sicherzustellen, was durch die derzeitige Asbestdiskussion aber wieder infrage gestellt werde. Zudem sei von Seiten des Landkreises der Zuschussantrag für die Sanierung in Bad Säckingen noch immer nicht gestellt.

Daneben müsse geklärt werden, wie mit dem Gesundheitsstandort Bad Säckingen künftig umgegangen werde. Gerade dieser Punkt kommt laut Guhl in der ganzen Krankenhausdiskussion zu kurz. Guhl verweist dabei auf den Koalitionsvertrag der Stuttgarter Regierung, der den baden-württembergischen Kur- und Bäderorten eine besondere Bedeutung zugesteht. Die Heilbäder würden dort als "herausragende Leuchttürme für den Kur- und Bädertourismus beschrieben".

Diesem Bekenntnis leite er die Forderung an die Landesregierung ab, sich für die örtlichen Gesundheitseinrichtungen einzusetzen, so Guhl: "Gesundheitspolitik hat für uns auch etwas mit Strukturpolitik zu tun." Neben der medizinischen Versorgung spiele der Sektor auch eine wirtschaftliche Rolle. Nahezu 1000 Mitarbeiter seien in Bad Säckingen in diesem Bereich beschäftigt. Deshalb sei es strukturpolitisch für die Stadt unverzichtbar, dass der Standort nicht noch weiter geschwächt werde.

Bürgermeister Alexander Guhl kündigt gegenüber Minister Lucha außerdem an, dass der Gemeinderat der Stadt ein Gesundheitskonzept erstellen lassen werde. In einem solchen Zukunftskonzept werde selbstverständlich auch ein Krankenhaus eine große Rolle spielen. In diesem Zusammenhang wünscht sich Guhl eine Klärung, wie mit dem Gesundheitsstandort Bad Säckingen als Ganzes verfahren werden soll und welche Hilfestellungen die Landesregierung in Stuttgart dabei geben kann. "Ich würde mich sehr freuen," schreibt Guhl an Minister Lucha, "wenn es ermöglicht würde, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihres Hauses in einen Dialog einzutreten, welche Möglichkeit es gibt, um unseren Gesundheitsstandort langfristig zu stärken."