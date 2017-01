Bad Säckingen Zündstoff aus Stuttgart und Waldshut in der Spitalfrage

Sozialminister Manfred Lucha kritisiert Landrat Martin Kistler. Das Krankenhaus war ein Thema beim Neujahrsempfang der SPD.

Auch wenn das Thema nicht das einzige war: Dass die SPD im Gegensatz zur Kreis-CDU weiter für den Erhalt des Bad Säckinger Spitals kämpfen will, wurde am Samstag beim traditionellen Neujahrsempfang von Ortsverein und Kreisverband in allen Redebeiträgen unterstrichen. Gast des Abends war SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier.

Angesichts der Entwicklung beim Krankenhaus sagte Ortsvereins-Vorsitzender Alexander Wunderle: "Alle, die gegen die zwei Standorte argumentieren, müssen sich vor den Menschen verantworten, die Hilfe suchen." Die Diskussion um das Bad Säckinger Spital nimmt aktuelle weiter Fahrt auf durch das Schreiben des Landes-Sozialministers Manfred Lucha (siehe nebenstehenden Beitrag) und durch Äußerungen von Martin Albers, dem Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion. Albers hatte am Samstag im SÜDKURIER gesagt, die Kreistags-CDU werde gegen den Beschluss zum Erhalt des Bad Säckinger Krankenhauses kämpfen. Dass Bürgermeister Alexander Guhl nach eigenen Worten deswegen schon beim Frühstück "der Hut hoch gegangen und der Kaffee im Hals stecken geblieben ist", wollte man ihm am Samstag gerne glauben. Es stärke nicht das Vertrauen in die Zukunft des Spitals vor Ort, wenn Martin Albers nun den Beschluss des Kreistages zum Erhalt beider Spital-Standorte aus dem Jahr 2015 aufheben wolle: "Dazu muss sich die CDU-Kreistagsfraktion erklären." Ungehalten zeigte sich Guhl auch darüber, dass das Land nun vorschreiben wolle, was zu tun ist. Dass er als Bürgermeister und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft mit 30 000 Einwohnern das genannte Schreiben des Sozialministers nicht erhalten habe, ärgerte ebenfalls.

"Die Politiker der Region haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Gesundheitsversorgung stimmt", sagte Guhl: "Wir werden nicht den Minister fragen, was wir zu tun haben für den Landkreis."

Auf Guhls Wunschliste für die Zukunft steht unter anderem weiter, dass die Politik der Reha wieder mehr Bedeutung beimisst. Daran hängen nicht wenige Arbeitsplätze. Eine große Herausforderung in der wachsenden Stadt sei die Verbesserung der Wohnungssituation. Es werde zwar viel gebaut in Bad Säckingen, allerdings seien die Preise für viele kaum noch zu bezahlen. Ausgenommen sind hier die Wohnungen der Familienheim. Guhl: "Der Druck ist spürbar."

Das Wohnungsproblem griff auch SPD-Landesvorsitzende Leni Breymaier in ihrem Beitrag "Starke Sozialdemokratie – Starke Demokratie" auf: "Der Normalverdiener findet keine Wohnung mehr in Baden-Württemberg." Flüchtlinge und Zuwanderer war ebenfalls Thema am Samstag. Dieses dürfe in der öffentlichen Debatte nicht mit dem Thema Terrorismus vermischt werde, sagte Breymaier: "Sonst bleibt die Stimmung schlecht." Menschen kämen auch aus Ländern hierher, deren Lebensgrundlage die reichen Länder ausbeuten. Die Neuerungen bei der Rente von Andrea Nahles begrüßte Breymaier, sie gehen ihr allerdings nicht weit genug. Alle müssten einzahlen, auch Selbstständige, Beamte und Politiker. Breymaier: "Wir haben keinen Konflikt Jung gegen Alt, sondern Arm gegen Reich."

Alexander Wunderle erinnerte in seiner Rede an die Werte der SPD und rief zum Widerstand gegen Rechts auf: "Aus Hass kann nichts Gutes entstehen." Für die Jugend sprach Juso-Kreisvorsitzende Jaqueline Kehl: "Junge Menschen bestimmen die Zukunft, nur gemeinsam können wir gestalten."

Sozialminister rüffelt Landrat Kistler

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha hat den Kurs des Landkreises Waldshut in der Spitalfrage deutlich kritisiert. In einem Schreiben an den Waldshuter Landrat Martin Kistler (Das Schreiben liegt dem SÜDKURIER vor) geht es um zwei Punkte, die dem Ministerium missfallen: Zum einen ist das der Beschluss zum Erhalt von zwei Standorten, zum zweiten kritisiert Lucha, dass der Landkreis mit der Sanierung des Bad Säckinger Spitals nicht vorankommt.

Das Schreiben des Sozialministers an Kistler beginnt mit den Worten: "In den vergangenen Wochen und Monaten erreichen mich fast täglich Nachrichten bezüglich des Krankenhauses Bad Säckingen. Ich möchte hier beispielsweise die Schließung der Operationssäle, die damit einhergehende eingeschränkte Notfallversorgung sowie die Tatsache, dass faktisch keine chirurgischen Eingriffe mehr am Standort Bad Säckingen stattfinden, nennen."

Oberstes Gebot ist für Lucha eine langfristige und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung. Die sieht er allerdings nur in einer Zentralklinik. Die Realisierung eines zentralen Neubaus sei unerlässlich, so Lucha, gleichzeitig sagte er entsprechende Fördermittel des Landes zu.

Zunächst sei jedoch das Bad Säckinger Spital umgehend baulich und brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Auch hier sagte der Sozialminister Förderung durch das Land zu. Lucha: "Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich die Nöte und Ängste der Bevölkerung im Landkreis Waldshut sehr ernst nehme und daher auf die oben beschriebene Sanierung des Krankenhauses Bad Säckingen dränge." (age)