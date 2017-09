Bad Säckingen Zu warm und zu trocken: So war das Wetter im August 2017

Der Sommermonat August hat sich 2017 zwei Grad zu warm und trotz einiger Gewitter zu trocken gezeigt. Die höchste Temperatur (33,3 Grad) hat Hobbymeteorologe Helmut Kohler am 30. August gemessen.

Bad Säckingen (hek) Der August 2017 war einer der zehn heißesten Augustmonate in den über 150-jährigen Wetteraufzeichnungen. Mit 21 Sommertagen (ab 25 Grad, Norm 14,8 Tage) und davon zwölf Hitzetagen (ab 30 Grad, Norm 4,1 Tage) war der August in Bad Säckingen zwei Grad zu warm, trotz einiger Gewitter 18,6 Liter pro Quadratmeter zu trocken und 13 Stunden zu sonnenscheinarm.

Der letzte Sommermonat begann mit tropisch-schwülen Verhältnissen. Nach einem Hitzetag mit 32,6 Grad gab es am 2. August kurz vor 2 Uhr ein kurzes, aber heftiges Gewitter. Bei dem unwetterartigen Gewitter, bei dem in Egg ein Jugendlicher ums Leben kam, gab es in Bad Säckingen den stärksten Niederschlag seit Messbeginn. In fünf Minuten fielen 11,8 Liter pro Quadratmeter, was einer kurzfristigen Regenrate von unglaublichen 768 Liter pro Quadratmeter in der Stunde entsprach. Der zehnminütige Niederschlag betrug 17,8 Liter pro Quadratmeter. Bei Temperaturen um 30 Grad, einer relativen Luftfeuchte von 65 Prozent und einer Taupunkttemperatur von 23 Grad wurde die Schwüle dann fast unerträglich.

Nach dieser Tropenhitze mit drei Hitzetagen und zwei Tropennächten (die Nachttemperatur sinkt nicht unter 20 Grad) in Folge räumte Hoch Katja am 6. August die schwüle Luft mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen aus. Tief Hartmut sorgte mitten in den Hundstagen vom 8. bis 12. August neben 28 Liter pro Quadratmeter Regen auch für frühherbstliche Temperaturen (10. August: 13 Grad, 11. August: 14 Grad).

Nach diesem Frühherbst kam am 13. August mit Hoch Lisa der Sommer zurück. Mit 30 und 30,8 Grad verzeichneten wir am 14. und 15. August wieder zwei Hitzetage und bis auf einen Regenschauer in der Nacht auf 16. August blieb es bis zur Monatsmitte niederschlagsfrei. Die erste Bad Säckinger Augusthälfte war somit 1,6 Grad zu warm, mit 55 Liter pro Quadratmeter fiel 56 Prozent des langjährigen Augustniederschlages und 98 Sonnenscheinstunden bedeuteten 42 Prozent der normalen Augustsonnenscheindauer.

Dank Hoch Maria startete auch die zweite Monatshälfte bei leichter Bewölkung und einem kurzen Gewitter in der Nacht auf 17. August mit sommerlichen Temperaturen. Mit 31,2 Grad gab es am 18. August den sechsten Hitzetag des Monats, bevor am Abend zwei kurze Gewitter Abkühlung brachte.

Bereits im Laufe des 19. August legte Hoch Nilüfer den Grundstein für ruhiges, freundliches und trockenes Hochsommerwetter. Vom 23. bis zum 26. August erreichten wir wieder vier Hitzetage mit über 30 Grad. Nachdem Tief Leif am 27. August bei einer Tages-Höchsttemperatur von 29,8 Grad für mehr Wolken und ein paar Tropfen sorgte, brachte uns Hoch Oldenburgia am 28. das heiße Hochsommerwetter zurück. Mit 33,3 Grad verzeichnete Bad Säckingen am 30. August die höchste Temperatur des Monats. Nach fünf Hitzetagen in Folge sorgte Tief Nepomuk am letzten Augusttag für eine deutliche Abkühlung.