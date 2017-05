Bad Säckingen Zerstörungswut: Sachbeschädigungen in Wallbach

Mehrere Fälle von Vandalismus gab es in Wallbach in der Nacht zum Sonntag. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigungen, die in der Nacht zum Sonntag zwischen Mitternacht und 05.15 Uhr in der Wallbacher Hauptstraße begangen wurden. Laut Polizeibericht teilte am frühen Morgen ein Anrufer mit, dass die Hauptstraße durch einen umgeworfenen Bauzaun blockiert sei. Die Polizei stellte vor Ort außerdem in diesem Bereich mehrere Sachbeschädigungen fest. Ein Verkehrszeichen war in Höhe der Klingentalstraße herausgebrochen worden und an einem Seat war der rechte Außenspielgel abgetreten worden, so der Polizeibericht. Der Schaden dürfte nach Schätzung der Behörden bei ca. 600 Euro liegen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761/9340) zu melden.