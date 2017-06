Bad Säckingen Zehnjähriger Colin verhindert größeren Brand in der Bad Säckinger Hansjakobstraße

Zehnjähriger Colin verhindert größeren Brand in der Bad Säckinger Hansjakobstraße

Es war an einem Samstagabend, Colin hörte ein hohes Piepsen. Niemandem sonst ist das Geräusch aufgefallen, das aus dem Dachgeschoss einer Wohnung in der Hansjakobstraße kam. Es machte Colin misstrauisch. Er alarmierte deshalb seinen Großvater Stefan Hilpert. Der schaute nach und fand eine verrauchte Wohnung, auf einem angelassenen Elektroherd schmolz ein Mixer vor sich hin, wie er unserer Zeitung berichtet.

Mittlerweile sei starker Rauch in der Wohnung gewesen. Stefan Hilpert entfernte den geschmolzenen Mixer und stellte den Herd aus, berichtet er. Die Mutter von Colin Reitzig alarmierte die Feuerwehr. Diese ging mit Atemschutz in die Wohnung, um die Bewohnerin, eine ältere Frau, zu retten. Im Einsatzbericht der Feuerwehr stand „Die Frau weigerte sich, die verrauchte Wohnung zu verlassen“. Sie kam mit dem Rettungsdienst ins Spital. Vermutlich hat sie eine Rauchgasvergiftung, so Mark Jagenow, stellvertretende Stadtkommandant. Im Einsatzbericht der Feuerwehr steht weiter, dass die Feuerwehr mit 23 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz war. Auch die Drehleiter war ausgerückt, wurde aber nicht benötigt. Zwei Rettungswagen und der Notarzt waren vor Ort. Die Feuerwehr belüftete die Wohnung. „Wir sind sehr stolz auf Colin und seine schnelle Reaktion“ sagt Opa Hilpert. Colin selbst sagt: „Alle Leute sollen sich einen Rauchmelder kaufen und auch auf das Signal hören“.

Rauchmelder

Rauchmelderpflicht besteht für alle Neubauten und Umbauten seit dem 11. Juli 2013. Alle Bestandswohnungen mussten bis zum 1. Januar 2015 im Rahmen der Rauchmeldepflicht nachgerüstet werden.

besteht für alle Neubauten und Umbauten seit dem 11. Juli 2013. Alle Bestandswohnungen mussten bis zum 1. Januar 2015 im Rahmen der Rauchmeldepflicht nachgerüstet werden. Platzierung: mindestens je ein Rauchmelder für Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen und Flure, die als Fluchtwege dienen.

mindestens je ein Rauchmelder für Aufenthaltsräume, in denen bestimmungsgemäß Personen schlafen und Flure, die als Fluchtwege dienen. Einbau: Verantwortlich für den Einbau der Rauchmelder ist der Eigentümer des Hauses oder der Wohnung

Verantwortlich für den Einbau der Rauchmelder ist der Eigentümer des Hauses oder der Wohnung Betrieb/Wartung: Für die Wartung, das heißt, Batteriewechsel, regelmäßige Test des Rauchmelders und so weiter ist der Bewohner/Mieter verantwortlich. Dies gilt nicht, wenn vereinbart wird, dass der Eigentümer die Wartung des Rauchmelders übernimmt.

Quelle: Regelungen der Landesbauordnung für Baden-Württemberg