BadSäckingen Würdigung der Werke im Grand Salon

Kuratorenführung mit Elena Romanzin durch die Ausstellung im Bad Säckinger Kunsthaus Villa Berberich mit Vorstellung der Preisträger

Manche Künstler wissen genau, was sie mit ihren Werken aussagen möchten, andere wiederum „können selbst nicht erklären, wie sie auf ihre Bildmotive gekommen sind“. Dies sagte die Kuratorin des Grand Salon 2017, Elena Romanzin, als sie gut drei Dutzend Besucher am Samstag durch die Ausstellung führte.

Obwohl das besondere Interesse den Preisträgern galt, nahm sich die Wehrer Malerin viel Zeit, um jeden der 74 Künstler zu würdigen. Im Bereich „Landschaft“ gewann Michael Krähmer mit „Vulkan V“, das in vielen hauchdünnen Farbschichten gemalt wurde. So unterschiedlich die Motive sind – es handelt sich nie um topographisch exakte Wiedergaben, sondern „innere Landschaften“ in romantischer Tradition.

Die Kategorie „Porträt“ sowie den ersten Publikumspreis gewann Rainer Schoch, der mit „Lebenslinie III“ einen Kontrapunkt zu den glatten Gesichtern aus der Werbewelt setzt, denn sein Gemälde zeigt minutiös die Spuren, die das Leben eines alten Mannes in sein Gesicht gezeichnet hatte. Der Künstler will dazu aufrufen, die Würde alter Menschen zu respektieren. Mit der Skulptur „La Fleuve“ gewann Franz Leschinger den Preis bei den Bildhauern und den zweiten Publikumspreis. Geschult an den Meistern der Vergangenheit, möchte er dem zeitgenössischen Menschen eine idealtypische Ausprägung geben.

Die Gewinnerin bei den Stillleben ist Marga Golz. Ihre „Ouvertüre“ zeigt zwei Vögel und ein Tuch, dessen Muster und Faltenwürfe mit altmeisterlicher Akribie ausgeführt sind. Die Schönheit entsteht aus dem harmonischen Zusammenspiel von Form, Farbe, Licht und Schatten.

Gewinner bei den Genrebildern ist Stefan Wepfer mit der Kohlezeichnung „Bilderbuch“. Seine Bilder entziehen sich einer völligen, rationalen Entschlüsselung, denn sie entsteigen traumgleich seinem Unterbewusstsein. Traumhaft sind auch die Figuren, die Sigynn Bertram – die Preisträgerin unter den Symbolisten – mit Feinliner und Aquarell- und Gouache-Technik auf Papier bannt. Auffallend war, dass oft ältere Meister wie Caspar David Friedrich oder Rodin zitiert werden. Das gilt auch für die Preisträgerin bei den Surrealisten, Gabriele Esau, die Jan Vermeer ihre Reverenz erwies, aber anstelle des „Mädchens mit dem Perlenohrring“ eine Gottesanbeterin in ein Gewand steckte. Typisch für Surrealisten sind die oft extrem naturalistisch gemalten Einzelmotive, die in ganz unreale Zusammenhänge gebracht werden. Im Bereich „Abstrakte Malerei“ gewann Ellen Mosbacher mit „Hello from the other side“. Sie nutzt Leinwände mit Durchbrüchen, die sie wieder überarbeitet, um den Blick auf eine zweite, hinter dem Bild liegende Schicht freizugeben. Den dritten Publikumspreis teilen sich zwei Künstler aus der Region: Roland Köpfer mit seiner Holzskulptur „Cleopatra“ und Mechthild Ehmann mit „Nocturne“.