Bad Säckingen Wirtschaftsgymnasium: 36 Abiturienten nehmen Abschied

36 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums haben ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Rektor Hans-Peter Hess ermunterte die Absolventen, stets kritisch und mutig zu sein und jetzt die richtigen Türen aufzustoßen. Sechs Schüler erhielten Preise für ihre Leistungen.

Bad Säckingen – Feierlich und in freudiger Laune durften die 36 Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums Bad Säckingen am Freitag ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen. Im festlich geschmückten Schmiedledick-Saal in Hänner blickten die Absolventen gemeinsam mit ihren Familien und Freunden zurück auf die vergangenen drei Jahre, in denen die Rudolf-Eberle-Schule fast schon ihr zweites Zuhause geworden war. Vor allem aber blickten die Jugendlichen voraus, auf die spannende Zeit, die nun nach dem Abitur auf sie wartet.

„Die Prüfungen waren nicht einfach, sie dürfen alle stolz auf sich sein“, unterstrich Rektor Hans-Peter Hess, der noch ein letztes Mal als Lehrer zu seinen Schülern sprach. „Das Abitur kann viele Türen öffnen, es liegt an ihnen, die richtigen anzustoßen“, so der Schulleiter, der die Abiturienten dazu aufrief, stets kritisch, aber auch mutig zu sein. Und sollte es einmal nicht so laufen, wie es sollte, erinnerte Hans-Peter Hess die Abschlussklassen daran, dass sie nicht alleine sind: „Gemeinsam geht vieles besser.“

Wie gut etwas gemeinsam gelingen kann, bewiesen die Abiturienten am selbigen Abend, denn den Abschlussball hatten sie in Eigenregie organisiert. Dementsprechend gelungen war auch die Abschlussrede von Mirco Gugelberger, der im Namen der Abiturienten sprach. Pointiert resümierte er über die drei Jahre auf dem Wirtschaftsgymnasium und die Vorbereitung auf das Abitur. „Die Zeit verflog wie im Nichts. Aus vier Monaten wurden drei Monate Schlafen mit Schuldgefühlen und ein Monat Lernen mit Schweißausbrüchen“, witzelte Gugelberger.

Sechs Preisträger

Einen Grund mehr zu Feiern hatten die sechs Preisträger des Jahrgangs, die für ihre außerordentlich guten schulischen Leistungen geehrt wurden. Als Jahrgangsbester erhielt Roberto Billeci den Schulpreis, der traditionell in Kooperation mit der Deutschen Bank Bad Säckingen an herausragende Schüler des Wirtschaftsgymnasiums verliehen wird. Über gleich zwei Preise durften sich Linda Reindl und Jenny Strittmatter freuen. Reindl bekam den Preis in Mathematik und den Preis des Freundeskreises der Schule. Den Preis in Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre, sowie den Scheffelpreis für das Unterrichtsfach Deutsch, nahm Strittmatter entgegen. Weiter wurden Anika Kownatzki mit dem Preis für Geschichte und Gemeinschaftskunde, Samantha Bibbo mit dem Spanisch-Preis, sowie Tabea Kremer mit dem Englisch-Preis ausgezeichnet.

Das Wirtschaftsgymnasium

Das Wirtschaftsgymnasium Bad Säckingen, als Teil der Rudolf-Eberle-Schule, bietet die Möglichkeit, auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur zu absolvieren. Als Schwerpunktfach müssen die Schüler zwischen Wirtschaft oder Wirtschaftsinformatik wählen. Rektor ist Hans-Peter Hess, der 36 Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife überreichen durfte. Informationen zur Schule im Internet: www.rudolf-eberle-schule.de