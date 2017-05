Bad Säckingen "Wir kämpfen für Green-Scheffel"  Schüler fordern zweite Photovoltaikanlage

Die 9e des Scheffel-Gymnasiums hat einen Umweltplan für ihre Schule erstellt und fordert eine zweite Photovoltaikanlage. Julian Vogel, Mitglied des Jugendparlaments und Oberstufenschüler, interessiert sich für das Projekt und interviewt die Schülerinnen und Schüler.

Ihr fordert eine zweite Photovoltaikanlage auf dem Dach des Scheffel-Gymnasiums. Wie kommt ihr dazu?

Lucia: Wir haben im vergangenen Sommer die Ausbildung „Schülermentor Politik“ gemacht. Dafür durften wir uns ein Thema aussuchen, das uns besonders interessiert. Wir wollten uns mit dem Klimawandel und den politischen Folgen beschäftigen. Da das Ausbildungsprogramm „Mentor Politik“ vorsieht, dass man ein konkretes Projekt plant und durchführt, haben wir uns entschlossen, die Frage des Klimawandels direkt an unserer Schule zu untersuchen. So sind wir darauf gekommen, uns für eine Photovoltaikanlage fürs Scheffel einzusetzen – inzwischen wissen wir, dass es bereits eine gibt, aber eine zweite wäre sehr wünschenswert.

Wie seid ihr vorgegangen, um dieses Ziel zu erreichen?

Emilia: Während unseres dreitägigen Aufenthaltes im Studienhaus Wiesneck haben wir uns mit dem Klimawandel beschäftigt. Zurück an der Schule haben wir über einen Fragebogen das Umweltverhalten der Schülerinnen und Schüler am Scheffel ermittelt und mit ihnen ein Spiel zum ökologischen Fußabdruck gemacht, um das Umweltbewusstsein zu stärken. Für dieses Ziel haben wir auch auf Instagram die Seite „Green-Scheffel“ erstellt.Natürlich wurde auch Direktor Hansen von uns interviewt. Um den Prozess von der Idee bis zur Umsetzung zu lernen, haben wir auch eine Gemeinderatssitzung besucht und ein Planspiel in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung zum Gesetzgebungsprozess durchgeführt. Eine zweite Photovoltaikanlage war immer unser Ziel, dafür mussten wir erst einmal die Voraussetzungen klären und den Entscheidungsprozess kennenlernen.

Was habt ihr bei den Umfragen und Interviews konkret herausgefunden?

Lara: Den Schülerinnen und Schülern ist eine saubere Umwelt sehr wichtig. Viele legen großen Wert auf umweltbewusstes Verhalten im Alltag, z.B. Mülltrennung. Allerdings fliegen viele mit dem Flugzeug in den Urlaub, was sehr umweltschädlich ist. Die Photovoltaikanlage auf dem Scheffel kennt leider fast niemand.Auf die Frage, was man am Scheffel verbessern könnte, kamen sehr viele Ideen: Solarzellen, LED-Lampen, Bio-Essen in der Mensa, faire Produkte, Recyclingpapier für die ganzen Arbeitsblätter, Weiterentwicklung des Schulgartens, mehr Mülleimer und Mülltrennung. Eine neue Photovoltaikanlage unterstützen fast alle!

Das Projekt habt ihr vor allem im Fach Gemeinschaftskunde gemacht und nicht im Fach Erdkunde. Warum?

Stephan: Wir wollen nicht einfach etwas zu Umwelt und Klimawandel wissen, sondern auch, wie aus einer Idee Wirklichkeit wird! Wir wollen wissen, warum viele Ideen scheitern und wie man vorgehen muss, damit etwas klappt. Dazu mussten wir uns z. B. damit auseinandersetzen, wer alles beteiligt ist. In unserem Fall die Schulleitung, der Hausmeister, der Bürgermeister, der Gemeinderat, die Stadtwerke, Statiker vom Bauamt, ausführende Firmen etc. Wir haben das Lernziel, politische Abläufe zu verstehen und, wie es unsere Gemeinschaftskundelehrerin Frau Kubina gerne sagt, „mündige BürgerInnen“ zu werden.

Welche Resonanz habt ihr auf euer Projekt bekommen?

Katharina: Diejenigen, die von unserem Projekt wissen, finden es toll. Auch in Stuttgart bei unserer Ehrung als „Schülermentoren Politik“ konnten andere Schulen in Baden-Württemberg von unserem Projekt erfahren. Aber wir wollen noch mehr Menschen für das Thema begeistern.

Noch ist die neue Photovoltaikanlage nicht da. Ist euer Projekt trotzdem schon ein Erfolg?

Paola: Ja, für uns ist der Weg das Ziel. Und wir machen im Sommer einen Aufbaukurs im Studienhaus Wiesneck. Vielleicht kommen wir danach einen Schritt weiter. Nächste Schritte sind Gespräche mit den Stadtwerken und dem Gemeinderat über unser Anliegen.

Julian: Vielen Dank für das Gespräch! Ich wünsche euch viel Erfolg und freue mich, im JuPa von euch zu hören!

Schüler der Klasse 9e

Katharina Bächle, Carolin Bauer, Emilia Haxel, Stephan Hilker, Antonia Hoffmeister, Julia Huber, Laura-Marie Hübsch, Lucia Kaiser, Lara Kohlbrenner, Kathrin Lauber, Laura-Sophie Lerch, Rieke Manssen, Estelle Mauch, Alina Müller, Hanna Ohlsen, Paola Richter, Selina Stoll, Salome Thanei, Paulina Urich, Nicolas Volz und Mia Wollensack

Die Photovoltaikanlage

Auf dem Scheffelgymnasium wird eine Photovoltaikanlage betrieben, die nach Ansicht der Klasse 9e durch Ausbau verstärkt werden sollte. Eigentümerin ist die Genossenschaft „BürgerEnergie Bad Säckingen“. Datum der Inbetriebnahme: 31. Oktober 2012. Der erzeugte Strom wird in das Stromnetz der Stadtwerke Bad Säckingen eingespeist. Installierte Leistung: 32,16 kWp.

Was bei dem Projekt wichtig war

