Am Wochenende war das kleine badische Dorf Wallbach wieder Tummelplatz der starken Mannen aus dem hohen Norden: Die Hörnle-Clique, 1977 aus einer Bierlaune heraus gegründet, feierte ihr 40-jähriges Bestehen mit einem zünftigen Fest.

Bereits am Dienstag war mit dem Aufbau des Festzeltes neben der Flößerhalle begonnen worden. Vier Tage lang hieß es für die Clique antreten zum Arbeitsdienst anstatt zum Musizieren. Nach 22 Stunden war es vollbracht. Das Ergebnis diente gleich einem Preisrätsel, bei dem es galt, das Gewicht des Zeltes, inklusive Leimbinder, Holz und Stahl zu erraten, welches extra für das Jubiläum um fünf Meter, auf insgesamt 560 Quadratmeter, vergrößert wurde. Der Förderkreis Pro Spital Bad Säckingen darf sich in diesem Jahr über den Erlös der Tombola als Spende freuen.

Die Hörnle-Clique aus Wallbach hat sich längst einen Namen gemacht. So nehmen die Obersäckinger Hexen sie regelmäßig als Guggenmusik mit auf große Karnevalsumzüge, unter anderem in Köln, wo die Wikinger ein echter Hingucker sind. Das dreitägige Jubiläumsfest sollte eigentlich mit einem Handwerkerhock beginnen, doch der fiel dem Wetter zum Opfer. Nichtsdestotrotz war das Festzelt an allen drei Tagen rappelvoll, die Aerobic-Damen und die Hörnle-Clique hatten alle Hände voll zu tun, hungrige Mägen und durstige Kehlen zu stillen.

Den Festbesuchern wurde so einiges an Ausdauer, Durchhalte-, Stehvermögen und Trinkfestigkeit abverlangt. Nicht nur beim Leeren der berühmt-berüchtigten meterhohen mit Bier gefüllten Hörnle-Tower, sondern auch beim Tauziehen unter dem Motto: „Risse bis nüt meh goht.“ Bärenstarke Mannsbilder, zarte Frauenzimmer – alle nahmen den Kampf gegen die mit einem Traktor verbundene Waage auf, legten sich lautstark angefeuert ins Zeug, kämpften um jeden Zentimeter.

Nicht nur mit ihrer Stimmungsmusik, auch mit ihrer schreiend bunten, auffälligen Kleidung beeindruckten die elf Mann starke Sto-Band Se teribble Orchestra aus Niederhof am Freitagabend. DJ Mark sorgte dafür, dass die ausgelassene Stimmung im Festzelt immer auf dem höchsten Pegel blieb. Ebenso wie die Live-Band Schwarzwald-Buam am Samstagabend. Wer am Sonntag noch Luft zum Atmen hatte, kam zum Frühschoppenkonzert mit den Zäpfle-Brüdern, zum Essen, erhoffte sich einen Tombolagewinn, feierte abends weiter auf Alemannisch, mit Jeannot und Christian alias D'Knaschtbrüeder.

Bei dem Programm kamen alle Besucher auf ihre Kosten. Sarah Markmann aus Schwörstadt fand „den Freitagabend, die DJ Musik und die Stimmung besser“, Andreas Fischer aus Bad Säckingen, der am Samstag zum ersten Mal das Hörnle-Fest besuchte, beschrieb es einfach als „saugut.“