Bad Säckingen Wieder ein Unfall mit Fahrradfahrern auf dem Murger Weg

Ein Lastwagen drängte einen Vater und seinen Sohn von der Straße. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Auf dem Murger Weg wurden wieder Fahrradfahrer durch ein Fahrzeug verletzt. Am Montagnachmittag fuhren ein 11-jähriger Junge mit seinem Vater auf ihren Fahrrädern nach Obersäckingen, als ihnen ein Lastwagen entgegen kam. Der Fahrer wich laut Polizei zunächst aus, um den beiden Radfahrern Platz zu machen. Aufgrund von Schlaglöchern lenkte er das Fahrzeug jedoch wieder zurück auf die Mitte der Fahrbahn, wodurch für den Vater und seinen Sohn kein Platz mehr war. Sie kamen von der Straße ab. Der Junge fuhr in ein Gebüsch und zog sich mehrere Kratzer zu, der Vater fiel vom Fahrrad und verletzte sich an der Schulter. Der Fahrer des Lastwagens hielt laut Polizeibericht an und lief zu der Unfallstelle. Als der 45-jährige Vater angab, die Polizei zu rufen, entgegnete der Unfallverursacher, dass er noch was ausliefern müsse und nicht warten könne. Anschließend fuhr er weiter, ohne seine Daten zu hinterlassen. Der 45-Jährige merkte sich das Kennzeichen des Lastwagens und informierte die Polizei. Die nahm umgehend Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.