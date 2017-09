Bad Säckingen Wibrandis Rosenblatt gilt als bedeutende Akteurin der Reformation

Wibrandis Rosenblatt erlebte viel mit ihre vier Gatten, sie war mit drei am Oberrhein bekannten Reformatoren verheiratet. Sie erhielt ein Ehrengrab im Kreuzgang des Basler Münsters.

Im Lutherjahr muss auch an eine bedeutende Frau seiner Zeit erinnert werden. An die in Säckingen geborene Wibrandis Rosenblatt. Ihr ist die Straße neben der evangelischen Stadtkirche gewidmet. Sie war mit drei am Oberrhein bekannten Reformatoren verheiratet und führte als Pfarrfrau und Mutter von elf Kindern ein bewegtes Leben.

Wibrandis wurde 1504 in Säckingen geboren als Tochter der Magdalena Strub und des Hans Rosenblatt. Der Vater stand als Feldhauptmann in habsburger Diensten und war selten daheim. So kehrte die Mutter mit Wibrandis in ihre Heimatstadt Basel zurück. Dort saßen ihre Angehörigen im Rat der Stadt. Mit 20 Jahren heiratete Wibrandis den angesehenen Basler Magister Ludwig Keller. Doch schon nach zwei Jahren stand die junge Frau als Witwe da mit einer kleinen Tochter im Arm.

Im März 1528 heiratete sie zum zweiten Mal: den Universitätslehrer Johannes Oekolampad. Der Basler Reformator war 22 Jahre älter und bei der Hochzeit bereits 46. Gemeinsam hatten sie drei Kinder. Oekolampad war auch Priester. Seine überraschende Ehe war ein deutliches Signal der Reformation.. Wibrandis wurde mehrmals gelobt als eine sehr gute Hausfrau – unter den zahlreichen Besuchern in der Basler Wohnung verkehrten oft die Reformatoren Huldreich Zwingli, Wolfgang Capito und Martin Butzer. Infolge einer eitrigen Entzündung starb Oekolampad bereits im November 1531. Er wurde im Kreuzgang des Basler Münsters bestattet. Wibrandis stand wieder alleine und mittellos da.

Wenig zuvor starb in Straßburg die Frau des elsässischen Reformators Wolfgang Capito. 1532, nur fünf Monate nach dem Tod Oekolampads, heiratete Capito die zweifache Witwe Wibrandis, die nach Straßburg übersiedelte. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder. Als im Jahr 1541 in Straßburg die Pest ausbrach, starb unter den 3300 Seuchentoten dieser Stadt auch Wolfgang Capito und drei der Kinder von Wibrandis. Auch die Frau des Reformators Martin Butzer, Elisabeth Silbereisen, starb und ebenso fünf ihrer Kinder. In den evangelischen Kreisen wurde Wibrandis gebeten, diesen Butzer zu heiraten. Es war ihre vierte Ehe.

Wibrandis war übrigens zur damaligen Zeit ein außerordentlich moderner Name, wurden doch in jener Zeit in Eichsel am Dinkelberg (Rheinfelden) die drei Jungfrauen Kunigunde, Mechthildis und Wibrandis von der Kirche als Heilige anerkannt. Die Reformatoren und ihre Frauen lebten nach dem Biblischen „Wachset und mehret euch“ im wörtlichen Sinn. So hat Wibrandis in ihren vier Ehen insgesamt elf Kindern das Leben geschenkt.

Martin Butzer, der zum Gefährtenkreis Martin Luthers zählte, musste wegen seiner neuen Glaubenseinstellung 1549 Straßburg verlassen. Er erhielt eine Einladung nach England, um an der Universität Cambridge die Heilige Schrift zu lehren. Wibrandis war 46 Jahre alt, als sie mit ihrer Familie nach England zog, den wichtigsten Teil des Hausrats in alte Eichenfässer verpackt. Nach dem Tod ihres Mannes, der in Cambridge starb, kehrte seine Frau 1551 wieder an den Oberrhein zurück.

Als in Basel 1564 die Pest ausbrach, starb auch die 60-jährige Wibrandis Rosenblatt. Sie wurde „des höchsten Lobes würdig“ neben Oekolampad, ihrem zweiten Gatten, im Kreuzgang des Basler Münsters beigesetzt. In zahlreichen Reden und Vorträgen wurde das Leben von Johannes Oekolampad und Wibrandis Rosenblatt im Jahr 2004 in Basel gewürdigt. Dieser Aufsatz bezieht sich größtenteils auf eine Schrift der evangelisch-reformierten Kirche beider Basel.