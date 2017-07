Bad Säckingen Wetter in Bad Säckingen: Der diesjährige Juni brach wieder einige Hitzerekorde

Der diesjährige Juni war der zweitheißeste seit Aufzeichnungsbeginn im Jahr 1864. Die erste Tropennacht gab es mit über 20 Grad am 22. Juni. Nach 16 niederschlagsfreien Tagen in Folge kam dann mit Tief „Rasmund“ ab dem 27. Juni der dringend benötigte Regen.

Trotz einer um 0,6 Grad Celsius zu kalten ersten Juniwoche durchschwitzten wir laut Meteo Schweiz mit einem Temperaturplus von 3,8°C nach dem Juni des Rekord-Hitzesommers 2003 den zweitheißesten Juni seit Messbeginn 1864.

Der erste Sommermonat war zudem in Bad Säckingen gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 um 53 Stunden zu sonnig und 34,4 l/m² (Liter pro Quadratmeter) zu trocken. Schon eine Stunde nach Sommerbeginn startete der erste Sommermonat mit Blitz und Donner und 21 l/m² Regen innerhalb 2,5 Stunden. Im Zusammenspiel von Hoch „Xenia“, das wir ja bereits aus dem Vormonat kannten und Tief „Heinrich“, blieb Bad Säckingen die feucht-warme Subtropikluft bis zum Pfingstmontag 5. Juni mit einem Wechsel aus Sonne und Regenschauern erhalten.

Mit Tief „Ingraban“ gingen die Temperaturen ab dem 5. deutlich zurück, sodass bei wechselhaftem Aprilwetter die Regenschauer kühler wurden. Unter dem Einfluss der Hochs „Zalia“, „Anni“ und „Barbara“ stiegen ab dem 8. Juni die Temperaturen bei kurzen Schauern am 9. und 10. Juni mit 0,6 l/m² Niederschlag wieder in den sommerlichen Bereich, wodurch wir am 11. mit 31,4 Grad den ersten Bad Säckinger Hitzetag (ab 30°C) des Monats verzeichneten.

War die erste Juniwoche noch 0,6°C zu kalt, hatten wir nach der hochsommerlichen zweiten Juniwoche zur Monatshalbzeit eine positive Temperaturabweichung von 2,3°C, mit 48,8 l/m² fiel erst 45 Prozent des langjährigen Juniniederschlages und mit 139 Sonnenstunden erreichten wir schon 59 Prozent des Junisolls. Mit den großräumigen Hochs „Concha" und „Deike“ setzte sich das hochsommerlich heiße und trockene Wetter auch in der zweiten Monatshalbzeit fort. Am Donnerstag, 22. Juni, ein Tag nach dem kalendarischen Sommerbeginn, verzeichneten wir in Bad Säckingen mit 35°C nach dem 23. Juni des Rekord-Hitzesommers 2003 mit 38,5°C die zweithöchste Junitemperatur der letzten 50 Jahre.

Ebenso hatten wir die erste Hitzewelle des Jahres, nach der WMO (World Meteorological Organization) ist die Bedingung für eine Hitzewelle erfüllt, wenn fünf Tage in Folge die Durchschnittstemperatur um mindestens 5°C übertroffen wird, vom 19. bis zum 23. Juni wurden diese Bedingungen erfüllt. Mit einer Tiefsttemperatur von 20,3°C in der Nacht auf den 23. Juni hatte Bad Säckingen die erste Tropennacht (Temperatur sinkt nicht unter 20°C) des Jahres und im Laufe des 23. Juni wurde bereits die langjährige durchschnittliche Juni-Sonnenscheindauer erreicht .

Mit 21,2°C verzeichnete Bad Säckingen in der folgenden Nacht sogar die höchste Juni-Nachttemperatur seit Messbeginn. Nach 16 niederschlagsfreien Tagen in Folge brachte Tief „Rasmund“ bei immer noch sommerlichen Temperaturen am 27. Juni 1,2 l/m² und am 28. Juni mit Gewitter 23,6 l/m² des dringend benötigten Regens. Bei einem Sonne- Wolkenmix, zwei kurzen Regenschauern und westlichen Winden hatte Bad Säckingen die letzten beiden Tage des ersten Sommermonats sehr angenehme Tagestemperaturen von 22 bis 24°C und durchschlafförderndeNachttemperaturen um 13 bis 14°C.