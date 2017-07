Bad Säckingen Wetter im Juli: Was ist dran an den "Hundstagen"?

Wetter im Juli: Was ist dran an den "Hundstagen"?

Die sogenannten Hundstage bringen ab 23. Juli einen Monat lang heißes Wetter. Woher die alte Regel stammt, und wie gut sie zutrifft, erklärt Wetterexperte Helmut Kohler

Die sogenannten Hundstage beginnen am 23. Juli. Umgangssprachlich bezeichnet man so in vielen Ländern Europas die heißesten Tage in der Zeit vom 23. Juli bis 23. August. Die „Hundstage“ haben aber nichts mit einem Schatten suchenden Hund zu tun, sondern sie basieren auf einem astronomischen Ereignis. Sie sind ähnlich der Eisheiligen, der Schafskälte oder dem Siebenschläfer eine sogenannte meteorologische Singularität, also ein Ereignis mit hoher Eintretenswahrscheinlichkeit.

Namensgebend für die Hundstage ist dabei das Sternbild Großer Hund, dessen hellster Stern der Sirius ist. Die „Hundstage“ hatten für die alten Ägypter grosse Bedeutung, da mit dem Erscheinen von Sirius in der Regel die grosse Nilflut begann. Zu diesem Zeitpunkt begannen am Oberlauf des Nils, in Zentralafrika, die jährlichen grossen Regenfälle.

In Ägypten konnte man davon aber keine Kenntnis nehmen, da dort der Sommer unverändert weiter ging. Einzig Sirius deutete auf das lebensnotwendige Ansteigen des Nilpegels hin. War bei den alten Ägyptern Sirius noch ein Wasserzeiger, so wurde er bei den Griechen zum Zeichen großer Hitze. Nach griechischem Mythos soll die Verschmelzung des Sonnenlichtes mit dem gleissenden Feuer des Sterns Sirius Ursache der Hitze sein.

Für den Zeitraum vom 28. Juli bis 7. August, also mitten während der Hundstage weisen die Statistiken für Mitteleuropa oftmals eine Südwestwetterlage mit stabilem sommerlichen Hochdruck aus. Dadurch kommt es so zu einer Häufung von heißen Tagen in dieser Zeitspanne. Die dabei herangeführten Luftmassen sind zwar auch mit warm bis heiß zu charakterisieren, jedoch neigen sie häufig auch zur Gewitterbildung.

Auch deutschlandweit sind die Tage des Monatswechsels von Juli zu August die absolut wärmsten Tage des Jahres. Sie liegen also ca. sechs Wochen nach dem Sonnenhöchststand am 21. Juni, was auf den ersten Blick wegen der abnehmenden Sonnenstrahlung unlogisch erscheint. Die ab dem 21. Juni abnehmende Sonnenstrahlung wird durch folgende Phänomene überkompensiert und führt somit zu den wärmsten Wochen deutlich nach Sonnenhöchststand:

Wenn die Luftmassen nicht gerade aus dem Osten kommen, hängen sie auch von der Meerestemperatur ab. Die Nordsee hat ihre höchsten Temperaturen Anfang August, das Mittelmeer Mitte August und die Ostsee zum Monatswechsel August/September. In den ab Mitte Juli deutlich länger werdenden Nächten müsste es eigentlich stärker abkühlen, aber im August haben wir das Maximum des Wasserdampfgehaltes. Dieser Wasserdampf hat die Wirkung eines Kochhafendeckels und dämpft somit die Abkühlung, sodass wir vor allem im August schlafstörende laue Nächte, ja sogar vielerorts Tropennächte (Temperatur sinkt nicht unter 20 Grad Celsius) haben.

Nachdem wir in Bad Säckingen im Juni und Juli schon zwei Hitzewellen hatten wurde nach der zurückliegenden Gewitterserie zu Beginn der Hundstage die schwülwarme und mit viel Feuchte angereicherte Luft ausgeräumt. Mit der eingeflossenen kühleren Atlantikluft zeigt sich bei uns das Wetter in den nächsten Tagen schon fast frühherbstlich kühl und regenreich. Der Sommer hat jedoch noch fast einen Monat Zeit, die aktuelle Bad Säckinger Jahreshöchsttemperatur vom 22. Juni und 6. Juli mit 35 °C zu übertreffen.

Nicht immer fielen am Hochrhein seit 1997 die absoluten Jahreshöchsttemperaturen in den Zeitraum der Hundstage. 2000, 2002, 2005 und 2014 war es bereits im Juni am heißesten. 2016 fiel der heißeste Tag mit dem 26. August, sogar drei Tage nach den Hundstagen

Der Autor

Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage. Wetterinteressierte können die Daten seiner Station auch im Internet nachlesen unter: www.wetter-schwoerstadt.de