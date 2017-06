Bad Säckingen Werner-Kirchhofer-Realschule zeigt musikalische Seite

Erstes Frühlingskonzert der Werner-Kirchhofer-Realschule kommt gut an. Lehrerin Manuela Kurio setzt sich erfolgreich für Premiere ein.

Bad Säckingen (kf) Beharrlichkeit zahlt sich manchmal aus. Der Beharrlichkeit von Manuela Kurio ist es zu verdanken, dass am Mittwoch das erste Frühlingskonzert der Werner-Kirchhofer-Realschule stattfand. Und wo es ein erstes gibt, sollen natürlich weitere folgen. Die Werner-Kirchhofer-Realschule hat eine musikalische Seite, die so aber noch nie zu sehen war.

Von Chören bis Bläserensembles bietet die Schule so einiges, mit dem sie sich bislang aber kaum der Öffentlichkeit präsentierte. Manuela Kurio ist im zweiten Jahr als Lehrerin an der Schule tätig, sie hatte schon von Beginn an die Idee zu einem Konzert. Schulleiterin Ricarda Hellmann, selbst Musiklehrerin, fand die Idee zwar gut, wusste aber nicht genau, wo dieses Konzert im Terminkalender der Schule noch untergebracht werden sollte.

Doch wo ein Wille ist, ist bekanntlich auch ein Weg. Ein Jahr lang brachte Kurio das Thema in den Sitzungen des Kollegiums und der Fachschaft Musik immer wieder auf den Tisch – am Ende stand der Termin und auch das Konzert. Rock, Pop, Spirituals – das Repertoire, das die etwa 60 Schüler auf die Bühne brachten, war abwechslungsreich. Eine besondere Idee hatte Manuela Kurio noch eingebracht. Oft weiß man ja gar nicht, was ein englischer Text tatsächlich bedeutet.

In Anlehnung an die Live-Lyrics des Radiosenders SWR 3 präsentierten deswegen auch die Schüler der Klasse 7c drei Songs als Live-Lyrics. Während die Songs liefen, brachten sie dem Publikum die deutsche Übersetzung mit schauspielerischen Einlagen nahe. „Mercy“ von Shawn Mendes, „Human“ von Raggin Bone Man und „Another Brick in the Wall“ von „Pink Floyd“ wurden als Live-Lyrics präsentiert. Eine Idee, die beim Publikum sehr gut ankam. Die Bläserklasse 5a hatte die drei B’s im Repertoire.

Den „Bananaboat-Song“, den „Bandroom-Boogie“ und den „Bottom-Bass-Boogie“ trugen sie vor. Es kamen übrigens mehr Besucher zu dem Konzert, als die Organisatoren erwartet hatten. So mussten kurz vor Konzertbeginn noch einige Stuhlreihen mehr aufgebaut und sogar die Galerie der Aula geöffnet werden, damit alle unterkamen.

Bei dieser Resonanz war für die Macher des Konzerts – die musikalische Leitung hatten neben Manuela Kurio noch ihre Kolleginnen Silvia Welker und Kristina Metzger, sowie Gabi Barth von der Jugendmusikschule Bad Säckingen – natürlich klar, dass die erste Veranstaltung dieser Art auf keinen Fall die letzte bleiben darf. In welchen Zeitabständen die Konzerte stattfinden, ob es bei den Frühlingskonzerten bleibt, oder ob es vielleicht auch Konzerte im Herbst oder Winter geben wird, das ließe sich jetzt noch nicht sagen, so Schulleiterin Ricarda Hellmann. Auch sie war aber sichtlich glücklich über den Erfolg und über die Beharrlichkeit von Manuela Kurio, der dieser Erfolg zu verdanken war. Das Finale mit „We will rock you“ von „Queen“, bei dem der Schulchor sowie die Bläserklassen 5a und 6a gemeinsam auf der Bühne standen, darf also durchaus als Prophezeiung verstanden werden.