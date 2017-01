Bad Säckingen Weihnachtsgewinnspiel: Gewinner nehmen ihre Preise entgegen

Strahlende Gesichter gab es bei der Preisübergabe nach dem großen Weihnachtsgewinnspiel von SÜDKURIER Medienhaus, Pro Bad Säckingen und dem Hochrhein-Anzeiger. Die Organisatoren haben dabei den Erfolg und die Bedeutung der Aktion hervorgehoben, die bereits zum sechsten mal stattfand.

Strahlende Gesichter bei den Gewinnern des großen Weihnachts-Gewinnspiels von SÜDKURIER Medienhaus, Stadtmarketingverein Pro Bad Säckingen und dem Hochrhein Anzeiger: In festlichem Rahmen wurden die zwölf Sachpreise des Gewinnspiels im Münsterpfarrhof übergeben. Die Beteiligten von Pro Bad Säckingen und dem SÜDKURIER Medienhaus zogen auch bei der sechsten Ausgabe des Gewinnspiels eine hochzufriedene Bilanz der Aktion.

Rund 6000 Teilnehmer füllten eine oder mehrere Gewinnspielkarten aus und hofften so auf einen der zwölf attraktiven Sachpreise und auf einen der insgesamt 137 Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 und 100 Euro. 50 Bad Säckinger Unternehmen stellten die Preise im Wert von rund 20 000 Euro zur Verfügung. "Ich freue mich, dass sich auch in diesem Jahr wieder so viele Unternehmen an dem Gewinnspiel beteiligt haben", bedankte sich der Gastgeber des Abends und Sponsor des Hauptpreises, Thomas Zimmermann von der Firma Zimmermann Busreisen. Das der Firma angeschlossene Reisebüro Bad Säckingen stellte den Hauptpreis, eine Karibik-Kreuzfahrt für zwei Personen im Wert von 7000 Euro, gemeinsam mit dem SÜDKURIER Medienhaus, zur Verfügung.

"Die hohe Beteiligung der Teilnehmer und der Unternehmen ist lobenswert und zeichnet Bad Säckingen aus", sagte Michael Schmierer, Anzeigenleiter des SÜDKURIER Medienhauses, der sich auf den Weg von Konstanz aus zur Preisübergabe an den Hochrhein gemacht hatte. Jürgen Albiez, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Pro Bad Säckingen richtete seinen Dank an das SÜDKURIER Medienhaus, dafür, "dass wir das Gewinnspiel in dieser Qualität durchführen konnten". "Unsere Stadt hat sich als attraktive Einkaufsstadt präsentiert", sagte Bürgermeister Alexander Guhl. Das zeigte sich vor allem im Rahmen der Verlosungen der Gutscheine und später der Sachpreise, wo viele Teilnehmer aus der benachbarten Schweiz und aus der gesamten Region kamen. "Bad Säckingen ist eine attraktive, tolle Stadt", freute sich Guhl.

Während vorn die Dankesworte gesprochen wurden, trat eine Person sichtlich nervös von einem Bein auf das andere: Es war Andrea Eiche, die Gewinnerin der Kreuzfahrt, die sichtlich Herzklopfen hatte. "Dass ich gewonnen habe, ist immer noch nicht bei mir angekommen, aber ich freue mich riesig", beantwortete sie die entsprechende Frage des SÜDKURIER-Anzeigengebietsleiters Heiko Spitznagel, der die Preisübergabe moderierte. Sie habe bisher noch nie bei einem Gewinnspiel mitgemacht, erzählte sie, und auch nur eine Gewinnspielkarte ausgefüllt. Dass sie die Hauptgewinnerin des Weihnachts-Gewinnspiels ist, hat sie am Abend von einer Nachbarin im Haus erfahren, die zufällig an der Hauptverlosung im Dezember unter notarieller Aufsicht, zugegen war.