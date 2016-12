BadSäckingen Weihnachten in Bad Säckingen: Christen setzen Zeichen gegen Angst

In Zeiten des Terrors setzten die christlichen Kirchen in Bad Säckingen die Friedensbotschaft der Weihnachtsgeschichte in den Mittelpunkt ihrer Feiern. Die Gottesdienste erfreuten sich eines großen Zuspruchs.

Das allgegenwärtige Gefühl der Verunsicherung und die mögliche Überwindung der Angst durch die weihnachtliche Botschaft war ein zentrales Thema in den Gottesdiensten, die die Kirchengemeinden in Bad Säckingen zelebrierten. Es gab Veranstaltungen für Alt und Jung, und es war auch an diejenigen gedacht, die Weihnachten nicht im Familienkreis feiern konnten.

Besonders in der Christmette war die Überwindung der Dunkelheit durch das Licht sinnlich erfahrbar. Das Münster war zunächst spärlich erleuchtet, und erst nach der Lesung aus dem Lukas-Evangelium erstrahlte der Raum in hellem Licht. Der Gegensatz zwischen Hell und Dunkel kam auch in den Schriften des Propheten Jesaja zur Sprache. In seiner Predigt ging Dekan Peter Berg auf den jüngsten Terroranschlag in Berlin ein. Die Weihnachtsbotschaft treffe auf eine Situation allgemeiner Verunsicherung. „Die Angst sitzt uns im Nacken, und völlig sicher kann man sich nirgends fühlen.“ In dieser Lage sende Gott die Botschaft „Fürchtet euch nicht“. Sie sei ein Gegenentwurf zur Angst. Sie weise den Weg in eine Welt, wo Macht gebraucht werde, um die Welt menschlicher zu gestalten, und wo es genügend Güter für alle gebe. „Weihnachten ist ein Zeichen an alle Menschen guten Willens, dass es Frieden auf Erden gibt – wir müssen aber damit anfangen, denn Gott hat schon angefangen.“

Den evangelischen Gottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag zelebrierte Pfarrerin Natalie Wiesner mit Unterstützung des Posaunenchores in der Stadtkirche. Weihnachten sei ein Fest der Sehnsucht nach Frieden und Wohlergehen, doch diese Sehnsucht habe sich auch nach 2000 Jahren nicht überall erfüllt. „Die Konflikte der Welt nehmen Einfluss auf unser Leben, und wir können uns nicht abkapseln.“ Auch die Propheten des Alten Testaments hätten diese Sehnsucht gehabt. Daher könnten die Christen jedes Jahr aufs Neue Hoffnung schöpfen: „Weihnachten verbindet unsere eigene Geschichte mit Gottes Heilsgeschichte – dies hat in Bethlehem angefangen, wirkt fort im kleinen Bad Säckingen und überall dort, wo Menschen sich versammeln und sich erinnern, dass Gott treu ist.“

Für die Kinder gab es eine Krippenfeier, die so beliebt war, dass die Plätze im Münster gar nicht alle Besucher fassen konnten. Die Kinder gestalteten den Gottesdienst als Lektoren, Schauspieler und Sänger mit, verlasen einen Ausschnitt aus dem Lukas-Evangelium und spielten dann das Geschehen in Bethlehem nach. Dekan Peter Berg brachte in Form eines Frage-Antwort-Spiels die Botschaft näher und schnitt auch das ernste Flüchtlingsthema an: „Josef klopfte an die Türen, aber überall hieß es, das Haus sei schon voll, und auch an diese Geschichte sollten wir denken, wenn wir Weihnachten feiern.“

Eingeleitet wurde die Heilige Nacht von elf Bläsern der Stadtmusik. Sie erklommen den Münsterturm und stimmten dort Weihnachtslieder an, was die Zuhörer auf dem Münsterplatz mit Beifall quittierten.