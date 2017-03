Bad Säckingen Weihbischof erhält goldene Ehrennadel der Stadt Bad Säckingen

Michael Gerber wird beim Empfang der Stadt anlässlich Fridlini ausgezeichnet. Partnergemeinden beschwören Verbundenheit auch in global schwierigen Zeiten.

Wegen seiner großen Bedeutung für die Stadt als solches, wird zu Fest des Heiligen Fridolin seit jeher ein großer Empfang im Kursaal Bad Säckingen für die Gäste von nah und fern ausgerichtet. Die goldene Nadel der Stadt wurde dieses Jahr dem Weihbischof Michael Gerber aus Freiburg verliehen. Unter den Gästen waren Delegationen der Partnerstädte, wie auch Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

"Freundschaft ist schwer zu beschreiben, Freundschaft muss man leben", begrüßte Bürgermeister Alexander Guhl die vielen Zuhörer. Freundschaft prägt auf lebendige Weise die Verbindung zu den beiden Partnerstädten Näfels im Schweizer Glarus-Nord und Santeramo in Italien. Trotz des feierlichen Anlasses wollte Guhl in seiner Rede das Thema Donald Trump nicht ausklammern. Es laufe ihm "kalt den Rücken herunter, wer mit welchen Parolen momentan in Europa und in der Welt Erfolg hat, und wie mit Wahrheit und Fakten umgegangen wird", sagte Guhl. Angesichts der "großen Politik, die aktuell beklommen stimmt", sei es umso wichtiger, "dass wir ein Planet werden, auf dem das Wir im Mittelpunkt steht", so Guhl weiter, und: "wo es um Nächstenliebe und Toleranz geht."

Wie bei dem Empfang üblich, wurde als diesjähriger Festprediger Weihbischof Michael Gerber mit der Goldenen Fridolinsnadel der Stadt Bad Säckingen ausgezeichnet. "Das Fridolinsfest ist vor allem ein tiefes emotionales Heimaterlebnis", sagte der Weihbischof. Besonders gefreut habe er sich während der Fridolinsprozession über die vielen Zuschauer entlang der Strecke und "wie viele unterschiedliche Menschen im Fridolinsfest eine Heimaterfahrung machen." Das Fest sei wie eine Brücke, die eine Verbindung zu Menschen schafft.

Auch die Delegation aus Glarus-Nord mit Redner und Gemeindepräsident Martin Laupper freute sich, anlässlich des verbindenden Glaubensbruders zu Fridlini in Bad Säckingen anwesend sein zu können. Für Michele D'Ambrosio, Bürgermeister der Stadt Santeramo, ist es wichtig, "dass die Menschen auch über die Grenzen hinweg, immer für einander da sind". Erst kürzlich habe Bad Säckingen diese Solidarität bewiesen und Hilfe geschickt, als in Santeramo Mitte Januar außergewöhnlich viel Schnee gefallen war. "Ein einzigartiges Erlebnis, so einzigartig, wie die Freundschaft zur Trompeterstadt – Viva Bad Säckingen", dankte D'Ambrosio.