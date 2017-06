Bad Säckingen Wasserkocher brennt: Frau bleibt in verqualmter Wohnung

In Bad Säckingen rettet die Feuerwehr am Samstag eine Frau mit Rauchvergiftung aus ihrer Wohnung.

Die Feuerwehr Bad Säckingen brachte am Samstagabend eine ältere Frau mit einer Rauchvergiftung aus ihrer verqualmten Dachgeschosswohnung aus der Hansjakobstraße in Obersäckingen. Dort war ein Wasserkocher in Brand geraten, wie die Feuerwehr auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte. Ein Junge in der einen Stock tiefer liegenden Nachbarwohnung hatte den Rauchmelder gehört und hatte seinen Vater darauf aufmerksam gemacht. Dieser bnrach die Tür zur Wohnung der Nachbarin auf und warf den Wasserkocher nach draußen. Obwohl die Wohnung stark verqualmt war, weigerte sich die Frau, diese zu verlassen. Atemschutzträger der Feuerwehr holten die Frau schjließlich aus der Wohnung, der Rettungsdienst brachte sie ins Spital.