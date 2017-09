Kreis Waldshut Was wird aus dem Spital Bad Säckingen? Im Oktober fällt die Entscheidung

Der neue Klinik-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt spricht über die Krankenhaus-Situation. Ob Standort Bad Säckingen saniert wird ist wieder offen.

Der neue Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt spricht über das verfahrene Spital-Thema, über verfehlte Unternehmensführung, Personalmangel und mögliche Perspektiven.

Nach einem ersten Überblick hat Klinik-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt etliche Themenfelder ausgemacht, wo Handlungsbedarf besteht. Wie sieht er die interne Situation? Es gebe „ganz viel Rückstand“. Auf vielen Themenfeldern existiere der Rückstand bereits seit zehn Jahren, schätzt Schlaudt. Als ein Beispiel nennt er die IT-Infrastruktur. Hier gehe es darum, künftig die Vorteile der Digitalisierung für die Versorgung besser zu nutzen. Schlaudt: „Ein wichtiges strategisches Thema.“ Als zweites nennt er die Frage: Wie organisieren wir die Gesundheit im Landkreis und welche Rolle spielen die Krankenhäuser dabei? Das dritte Thema sei der Kampf gegen den Personalmangel. Wie möchte der Geschäftsführer den Personalmangel beheben? Unter anderem durch ein verbessertes Fortbildungsangebot sowie durch eine bessere Personalbindung. Letzteres hänge aber ganz entscheidend von der strategischen Frage ab, wo es mit der Spitäler Hochrhein GmbH hingehe. Schlaudt: „Wir brauchen Klarheit.“ Wie könnte eine bessere Personalbindung aussehen? Hier plant Hans-Peter Schlaudt, künftig sogenannte Resonanzräume zu schaffen. Das bedeutet, dass es künftig an einem Ort zwischen Bad Säckingen und Waldshut regelmäßige Treffen mit Mitarbeitern geben soll. Damit möchte Schlaudt die Nähe zur Belegschaft verbessern. Der bisherigen Geschäftsführerin Simone Jeitner wurden Schwächen in der Personalführung vorgeworfen. Wie sieht ihr Nachfolger seinen Führungsstil? „Ich bemühe mich, einen halbwegs offenen Führungsstil zu pflegen.“ Allerdings sei ihm auch bewusst, dass sich im Laufe der Jahre Dinge eingeschliffen hätten, die es zu verbessern gebe. Schlaudt: „Es gibt Ecken, wo man kehren muss.“ Das Engagement der Belegschaft sei verkümmert, weil es die Geschäftsleitung nicht zugelassen habe, so Schlaudt: „Die Mitarbeiter trauen sich nichts zu, weil ihnen nichts zugetraut wurde.“ Er stehe für eine andere Kultur, Impulse von Mitarbeiter seien erwünscht. Erleichtert es ihm die Arbeit, seit Simone Jeitner von ihren Aufgaben als Geschäftsführerin der Spitäler Hochrhein GmbH freigestellt wurde und er nun das alleinige Sagen habe? Hier räumt Hans-Peter Schlaudt unumwunden ein: „Es vereinfacht mir die Arbeit.“ Durch die neue Situation sei zudem ein gewisser kommunikativer Aufwand, sprich Abstimmung mit Simone Jeitner, weggefallen. Welche Herausforderungen gibt es noch? Da es die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) offensichtlich nicht schafften, ein ausreichendes Netz an niedergelassenen Ärzten sicherzustellen, „ist unsere Ambulanz überfüllt“. Dies sei zum einen eine Herausforderung, weil so die Finanzierung nicht ausreiche. Weil die Notfallversorgung zu viele Kapazitäten binde, müssten elektive, also planbare Operationen verschoben werden. Ein Punkt, der sich letztlich auch negativ auf die Einnahmestruktur niederschlage. Deshalb gelte es jetzt die Frage zu klären, wie Geplantes – also Operationen – und Ungeplantes (also ambulante Notfälle) besser geregelt werden können. Denn, so Schlaudt: „Vom Notfallgeschäft alleine, kann ein Krankenhaus nicht leben.“ Reicht bessere Organisation aus oder ist das Krankenhaus Waldshut nicht effektiv als alleiniger Operationsstandort überlastet? Von „Überlastung“ will der neue Geschäftsführer zwar nicht sprechen. Er räumt aber ein, dass die bereits erwähnten planbare Operationen wegen der vielen Notfälle „viel zu oft ausfallen und in erheblichem Umfang verschoben werden müssen“. Wenn eine Reorganisation der OP-Strukturen nicht in ausreichendem Maße greife, müssten eben auch OP-Container aufgestellt werden. Würden diese dann in Waldshut oder in Bad Säckingen stehen? Wenn ein OP-Fortbetrieb in Bad Säckingen beschlossen werde, dann sollen die OP-Container nach Bad Säckingen, ansonsten nach Waldshut. Dies werde laut Schlaudt aber erst nach Abschluss seiner Prüfung im Oktober durch den Kreistag beschlossen. Sind denn nicht beide Standorte für eine sichere Krankenhausversorgung im Landkreis nötig? Dies kann der neue Geschäftsführer nach eigener Aussage derzeit noch nicht beantworten. Dazu müssten unter anderem auch die Hilfsfristen geprüft werden. Ist die Schließung des Standortes Bad Säckingen in der Prüfung auch eine Option? Der neue Geschäftsführer will beim jetzigen Stand seiner Untersuchung nichts ausschließen. Bis zur Entscheidung durch den Kreistag im Oktober werde das Spital Bad Säckingen jedenfalls „auf Erhalt gefahren“, sagt er. Im Februar dieses Jahres fasste der Kreistag den Beschluss, das Bad Säckinger Krankenhaus für 12,8 Millionen zu sanieren. Heißt das jetzt, dass dieser Beschluss obsolet ist, dass alles wieder offen ist? Der Beschluss bestehe derzeit selbstverständlich nach wie vor, so Schlaudt, aber der Kreistag werde im Oktober über diese Frage komplett neu entscheiden. Der Beschluss vom Februar werde dann entweder bestätigt oder aufgehoben und durch einen anderen ersetzt. Gibt es schon eine Prognose, welche Optionen der neue Geschäftsführer dem Kreistag im Oktober vorschlagen wird? Eine Prognose sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Prämissen seien ausreichende Kapazitäten für eine geordnete Krankenversorgung im Kreis bei gleichzeitig wirtschaftlicherem Betrieb. Dabei sei eine Option zu wählen, die für die nächsten zehn bis zwölf Jahre halte – also bis zur Fertigstellung der Zentralklinik. Er werde die Umsetzung des neuen Beschlusses zumindest bis Ende 2018 als Geschäftsführer begleiten. Danach müsse man weitersehen. Wie erhält Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt alle umfassenden Informationen für seine Bewertung? Wesentliche Informationen kommen naturgemäß zum einen aus der eigenen Verwaltung. Für wichtig erachtet er auch ungefilterte Informationen aus der Belegschaft. Dafür führt er die bereits erwähnten „Resonanzräume“ ein, wo Mitarbeiter auch unter Ausschaltung der Hierarchie direkt mit dem Geschäftsführer reden können. Daneben verweist Schlaudt auf das bereits geführte Gespräch mit Vertretern des Fördervereins Pro Spital Bad Säckingen. Geplant sei außerdem ein Treffen mit niedergelassenen Ärzten im Raum Bad Säckingen, um deren Nöte zu hören. Kommunikation sei wichtig, betonte Schlaudt in diesem Zusammenhang, er wisse sehr wohl, dass dies im Hause nicht zu jeder Zeit optimal gepflegt worden sei. Die vorherige Geschäftsführung hat für einen Sozialplan 8,5 Millionen Euro Rückstellung eingebucht, die die Bilanz erheblich belasten. Diese Rückstellung wurde der Öffentlichkeit nie plausibel erklärt. Was steckt dahinter? In dem Sozialplan steckt nach Worten von Hans-Peter Schlaudt „ein Worst-Case-Szenario“, also was die GmbH im schlimmsten Fall im Rahmen eines Sozialplanes aufbringen müsste. Darin enthalten sei auch die komplette Schließung des Standortes Bad Säckingen. Er sei derzeit dabei, die Grundlagen des Sozialplanes neu zu rechnen, so Schlaudt. So viel könne er schon sagen: Die Summe werde kleiner ausfallen.

Zur Person

Hans-Peter Schlaudt ist 53 Jahre alt und hat zwei Kinder. Der promovierte Mediziner berät nach Stationen an renommierten Kliniken seit 1995 Krankenhäuser und ist seit 1998 Geschäftsführer seiner Firma Jomec GmbH mit Sitz in Berlin. In dieser Position war er als „Manager auf Zeit“ seit 2000 als Geschäftsführer und Sanierer in zahlreichen Kliniken unter anderem in Herbolzheim, Halle, Schmallenberg, Duisburg und Frankfurt tätig. Seine Firma hat mehr als 500 Projekte abgewickelt.