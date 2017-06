Bad Säckingen Warum Kistler und Schreiner nicht zur Spital-Diskussion nach Bad Säckingen kommen

Spital-Vertreter aus Waldshut schieben den Schwarzen Peter Richtung Veranstalter: Der Förderverein Pro Spital habe eine Terminabstimmung versäumt

In Bad Säckingen findet heute die dritte Demonstration gegen die Schließung des Bad Säckinger Spitals statt. Organisiert wird sie vom Förderverein Pro Spital. Die Veranstalter erwarten eine vierstellige Teilnehmerzahle. Die nächste Großveranstaltung des Fördervereins steht bereits Freitag nächste Woche ins Haus. Dann findet in der Wallbacher Flößerhalle die Podiumsdiskussion statt zum Thema „Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut – Chancengleichheit im ländlichen Raum“.

Unterdessen haben sich der Waldshuter Landrat Martin Kistler und der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner zu Wort gemeldet und erklären ihr Fehlen bei der Podiumsdiskussion. Der SÜDKURIER hatte vergangene Woche berichtet, dass trotz Einladung weder von Gesellschafterseite noch von der Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein GmbH jemand an der Podiumsdiskussion teilnimmt.

Kistler wie Schreiner spielen in ihrer Stellungnahme nun den Ball an den Förderverein Pro Spital zurück. Kistler: „Die Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut hat für mich Priorität. Deshalb bedaure ich, dass der Verein Pro Spital Bad Säckingen im Hinblick auf die geplante Podiumsdiskussion keine Terminabstimmung mit mir vorgenommen hat.“ Und der Abgeordnete Schreiner schreibt: „Ich bedaure sehr, dass es seitens des Veranstalters keinen Versuch gegeben hat, einen gemeinsamen Termin zu finden. Selbstverständlich hätte ich gerne an der Diskussion teilgenommen.“

Kistler entschuldigt sich, weil er zum fraglichen Zeitpunkt mit 20 Bürgermeistern des Landkreises, darunter auch Waldshuts Oberbürgermeister Philipp Frank, auf einer kommunalen Lehrfahrt sein wird. Die Reise sei vor vielen Monaten geplant worden.

Gleichzeitig appellierte er: „Was wir nicht mehr brauchen können, ist das Zerreden und Schlechtmachen des Krankenhausstandorts Bad Säckingen. Was wir jetzt hingegen dringend benötigen, sind Einmütigkeit und der gemeinsame Wille zu einem entschlossenen Handeln.“

Kistler fügte hinzu, die Podiumsdiskussion von Pro Spital sei mitnichten eine einmalige Chance zum Gespräch über das Krankenhaus. Er verwies auf den Besuch von Sozialminister Manfred Lucha am 6. Juli im Landkreis Waldshut. Da werde es einen Bürgerdialog mit allen Verantwortlichen in Bad Säckingen geben.

Er hob gleichzeitig hervor, dass der Kreistag die notwendigen Weichen für die Sicherung der Krankenhausversorgung im Landkreis Waldshut gestellt habe. Dafür stünden erhebliche Finanzmittel zur Verfügung. Die Herausforderungen am Standort Bad Säckingen könnten aber nur unter der Voraussetzung gemeistert werden, dass alle handelnden Personen an einem Strang ziehen, dass sie in eine positive Kommunikation miteinander eintreten und die Arbeit der Geschäftsleitung nach Kräften unterstützen.

Auch Schreiner verweist auf den anstehenden Besuch des Sozialministers Manfred Lucha, der auf seine Initiative zurückgehe. „Wir müssen diesen Termin als Chance nutzen für die Zukunft der Krankenhausversorgung in unserer Region. Es wird nur gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium gehen“, so der CDU-Abgeordnete.

Schreiner betonte noch einmal, dass er sich für eine große Investition in den Spitalstandort Bad Säckingen eingesetzt habe. „Für mich steht außer Frage, dass wir auf dem langen Weg hin zu einem zentralen Krankenhaus, dringende Investitionen am Standort Bad Säckingen durchführen müssen. Auch deshalb habe ich im Kreistag für diese Beschlüsse gestimmt“, so Schreiner. Gerne hätte er bei der Podiumsdiskussion dargelegt, welche Schritte der Kreistag Waldshut in nahezu einstimmigen Beschlüssen unternommen hat. Der Austausch zu diesem emotionalen und wichtigen Thema sei ihm ein "persönliches Anliegen". Gegenüber dem Verein Pro Spital Bad Säckingen unterstrich Felix Schreiner weiterhin seine Gesprächsbereitschaft. Er wolle den Gesprächsfaden nicht abreißen lassen.

