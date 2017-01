BadSäckingen Wanderfreunde Wallbach erhöhen Mitgliedsbeiträge

Die Mitglieder der Wanderfreunde Wallbach müssen künftig zehn Euro pro Jahr zahlen. Monika Bartelt ist Spitzenreiterin mit 101 Wanderungen im Jahr 2016.

Wallbach (wene) Die Wanderfreunde Wallbach starten mit Sparmaßnahmen ins neue Jahr. Der Verein, der sich am Samstag in der Flößerhalle zur Hauptversammlung traf, zählt derzeit 39 Mitglieder, davon 30 Aktive. „Wir sind um jedes Mitglied froh, auch wenn es aus gesundheitlichen Gründen oder wegen seines Alters nicht mehr mitlaufen kann“, sagte der Vorsitzende Gerald Ebner. Der Verein freue sich zudem über vier Mitglieder, die unter 30 Jahre alt sind.

Im vergangenen Jahr fanden zwei Busfahrten zu Wandertagen von weiter entfernten Wandervereinen statt. Auch in diesem Jahr soll es wieder zwei Busfahrten nach Mengen und Berghaupten geben. Der Verein hofft auch in diesem Jahr wieder auf Gastwanderer für die Busfahrten sowie die eigenen Wandertage. Um etwas Werbung in den anderen Vereinen zu machen, gab es dieses Jahr eine Terminsammlung mit allen Busfahrten der benachbarten Vereine.

Dass die Pfingstbewirtung im vergangenen Jahr aufgrund des Hochwassers kaum Gewinn brachte, ist auch in der Kasse spürbar. „Es ist keine Frage, dass wir schon besser da standen, aber im Vergleich zu anderen Vereinen geht es uns noch gut. Sowohl die Mitgliedszahlen, als auch der Kassenstand haben bei anderen Vereinen sehr viel mehr gelitten“, sagte Ebner. Der gesamte Vorstand sowie die Kassenführer wurden einstimmig entlastet. Um die Kasse zu entlasten, entschied sich der Verein für eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge. Einzelpersonen müssen künftig zehn Euro (statt bisher sechs Euro) bezahlen, für Familien beträgt der Beitrag 15 Euro.

Die stellvertretende Ortsvorsteherin von Wallbach, Karina Weiß, überbrachte lobende Worte: „Die Gemeinde ist sehr stolz auf den Verein. Der Kassenstand ist toll, auch wenn er schwindet. Seid stolz auf euch und euren Verein. Wir werden auch in diesem Jahr helfen, wo wir nur können“, sagte Karina Weiß.

Stolz ist der Verein auf zwölf Mitglieder, die im vergangenen Jahr an über 20 Wanderungen teilgenommen hatten. Spitzenreiterin ist Monika Bartelt mit insgesamt 101 Wanderungen, gefolgt von Gerald Ebner mit 97. Gudrun Asal gelang es, an 57 Wanderungen teilzunehmen. Gaby und Hans Büche liefen knapp 50 Mal mit. Klaus Neumann hatte 49 Wanderungen, Paul und Myrta Lütte sowie Lilo Huber kamen auf knapp über 30 Wanderungen. Gisela Weber lief 26 Mal und Hildegard Neumann sowie Torsten Büche liefen an jeweils 21 Wanderungen mit.

In diesem Jahr wird es wieder die 1. Mai Wanderung sowie die Pfingstwanderung mit Bewirtung geben, außerdem wünschten sich die Mitglieder neue Vereins T-Shirts, die weitere Planung und Umsetztung soll im April starten.

Der Verein

Die Wallbacher Wanderfreunde wurden 1975 gegründet und haben aktuell 39 Mitglieder. Ansprechpartner und Vorsitzender ist Gerald Ebner, Telefon 07762/72 28.