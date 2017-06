Bad Säckingen Waldbrandgefahr ist auch in unserer Region akut

Der Frühling war in Bad Säckingen viel zu trocken. Die Folge sind ausgetrocknete Wiesen und Wälder, was den Behörden Sorgen bereitet. Schon ein kleiner Funke kann das trockene Unterholz zum Brennen bringen.

In Alarmbereitschaft befinden sich diese Woche Feuerwehr und Forstamt. Das heiße und trockene Wetter lädt zwar zum Baden und Grillen ein, doch birgt vor allem für Wälder und Wiesen ein hohes Risiko. Beängstigende und vor allem tragische Bilder kommen zu diesem Thema aus Portugal, wo ein riesiger Waldbrand Menschenleben gefordert hat. Auch der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, warnte am Montag in Stuttgart vor den Gefahren eines Waldbrandes, die aufgrund der Wetterlage akut sind.

„Offene Flammen sollten im Wald und auf Wiesen vermieden werden“, warnt auch Feuerwehrkommandant Tobias Förster. Die Bad Säckinger Feuerwehr sei zwar generell immer einsatzbereit, dennoch gibt es Grundlegendes, auf das die Bürger achten können: „Auch beim Auto muss man bedenken, dass Teile am Unterboden heiß werden können. Wer damit auf eine trockene Wiese fährt, könnte so schnell einen Brand verursachen.

Dasselbe gilt für Glasflaschen. Werden diese in der Sonne liegen gelassen, kann schnell ein Brenneffekt entstehen.“ Wenn eine Rauchentwicklung entdeckt werden sollte, muss sofort die Feuerwehr alarmiert werden. Schnelles Reagieren ist hier der Schlüssel, so Förster. Wenn es zu einem Ernstfall kommen sollte, sind die Einsatzkräfte auch auf die Landwirte und deren Wasserbehälter angewiesen.

Auch Gebhardt vom Forstrevier Rickenbach ist besorgt. Die Ferien kommen und bei schönem Wetter gehen die Menschen in die Natur, um ein Lagerfeuer zu machen und zu grillen: „Vor allem bei wilden Grillstellen ist die Gefahr groß. Mit vier Steinen die um das Feuer gelegt werden ist es eben nicht getan.“ Genehmigte Grillstellen sind gekennzeichnet. Sie alle haben einen Betonring und einen Schotterstreifen. „Man muss die Leute sensibilisieren“, so der Förster. Aus diesem Grund spricht Gebhardt Spaziergänger und Wanderer, die er draußen trifft, direkt auf die Problematik an. „Schon ein Zigarettenstummel reicht, um einen Brand auszulösen“, so Gebhardt. „Wir bräuchten gleich ein paar Tage Regen am Stück, um die Situation zu entschärfen. Mit einem kurzen Schauer ist es nämlich nicht getan.“

Doch Helmut Kohler, Betreiber einer Wetterstation in Bad Säckingen, kann für die Behörden keine Entwarnung geben: „Diese Woche bleibt es so heiß, flächendeckender Regen ist nicht in Sicht“, prognostiziert Kohler und erklärt, dass es für den Monat Juni viel zu trocken sei. „Erst 47 Prozent der normalen Regenrate für diesen Monat sind erreicht.“ Rückblickend sei auch der Mai zu trocken gewesen: „Mit 72,7 Litern Regen pro Quadratmeter war es 43,3 Liter pro Quadratmeter zu trocken und die Sonne schien 22,25 Stunden länger als die langjährige Mai-Sonnenscheindauer.“

Das Landeswaldgesetz legt Regeln fest

Das Landeswaldgesetzt definiert Rechte und Pflichten von Waldbesitzer, Staat und Bürger und schützt den Wald vor rücksichtsloser Rodung. Auch der Schutz vor einem Waldbrand wird von diesem Gesetz geregelt: