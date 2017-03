Vorfreude auf Musicalshow Daddy Cool

Die Musicalshow "Daddy Cool" mit Welthits von Boney M. und Milli Vanilli kommt am 21. und 22. April ins Gloria-Theater.

Bad Säckingen – Die Musicalshow “Daddy Cool” mit Welthits von Boney M. und Milli Vanilli sowie beeindruckenden Choreographien kommt am 21. und 22. April ins Gloria-Theater. Die größten Hits der Disco-Formationen Boney M. und Milli Vanilli, dazu Tanzszenen plus mitreißendes Partyfeeling – so lautet das Erfolgsrezept der Musicalshow “Daddy Cool”. Auf das Publikum wartet ein Abend voller Erinnerungen und voller Neuentdeckungen. Am 21. und 22. April , geht “Daddy Cool” im Gloria-Theater in Bad Säckingen über die Bühne – eine leidenschaftliche Performance und beste Unterhaltung sind garantiert.

Das Musical “Daddy Cool”, entstanden unter Ägide von Frank Farian, ist im September 2006 in London gestartet und nun endlich auch am Hochrhein zu sehen. Farian steht als Erfinder und Produzent hinter so namhaften Gruppen wie Boney M., Milli Vanilli oder La Bouche und ist für sein Lebenswerk bereits mit dem „Echo“-Musikpreis ausgezeichnet worden. Nun lässt er seine Karriere in der von ihm produzierten Show Revue passieren. Mit dabei sind legendäre Hits, unter anderem etwa “Rivers of Babylon“.

Die Handlung dreht sich um die hinreißende Liebesgeschichte von Sunny und Rose. Der größte Wunsch des jungen Sunny ist es, Musiker beim Karneval zu werden. Als ihn seine Mutter aus seiner karibischen Heimat nach London holt, muss er diesen Traum aufgeben. Er schließt sich einer berüchtigten Straßengang an. Durch den dubiosen Bandenführer lernt er schließlich dessen Halbschwester Rose kennen und die beiden verlieben sich sofort ineinander. Doch ihre Romanze steckt voller Hindernisse. Sunny kommt nach einem Bandenkrieg unschuldig ins Gefängnis – aber Rose hält zu ihm. .

sind am Freitag, 21. April (20 Uhr), und Samstag, 22. April (16 und 20 Uhr); der Vorverkauf läuft bereits. Erhältlich sind die Eintrittskarten (für 44 bis 59 Euro) im Gloria-Theater, im Internet unter www.gloria-theater.de, über das Kartentelefon (07761/64 90) sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.