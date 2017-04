Bad Säckingen Von Grenzerfahrungen und weitreisenden Fußballfans

In seiner Wochenend-Glosse blickt Andreas Gerber in die nahe und ferne Nachbarschaft.

Wenn Sie beim SÜDKURIER-Hochrheinforum im Kursaal diese Woche dabei waren, haben Sie es auch gehört: Innenminister Thomas Strobel denkt darüber nach, die Personenkontrollen zur Schweizer Grenze wieder zu verstärken. Gehören Sie auch zu den mehreren tausend Grenzgängern, die in der Schweiz arbeiten und täglich am späteren Nachmittag auf der Heimfahrt dem Feierabend entgegenfiebern? Na dann, werden Sie sich sicher über verstärkte Kontrollen an der Grenze freuen. Denn dann dürfen Sie nämlich etwas länger fiebern. Und wir wissen doch wie das ist: Entgegenfiebern ist eine Art der Vorfreude und die ist bekanntlich am schönsten.

Zuhause auswärts

Im Bad Säckinger Ortsteil Harpolingen hat sich ein neuer Bundesliga-Fan-Club gegründet. Das Kuriose: Die Mitglieder verehren nicht etwa einen Verein aus der Nähe. Nein. Es handelt sich um Werder Bremen. Wir haben auf Anhieb gedacht: Da ist jedes Werder-Auswärtsspiel näher als ein Heimspiel. Fast. Aber nicht ganz. Zum Heimspiel nach Bremen müssen die Damen und Herren aus Harpolingen nämlich 791 Kilometer anreisen. Nur zwei Clubs sind noch weiter weg. Aber ist ja kein Problem, wir haben noch weitere Ortsteile: So könnte ein noch zu gründender Fan-Club in Rippolingen 831 Kilometer zum Heimspiel der Herta fahren und der in Wallbach 842 Kilometer zum HSV. Das Auswärtsspiel gegen den SC wäre dann um die Ecke. Also praktisch zuhause auswärts.

Keine Überraschung

Der Landkreis Lörrach ist ja mit seinem Zentralkrankenhaus etwas weiter als der Landkreis Waldshut. Im Nachbarlandkreis standen für eine Zentralklinik drei Standorte zur Debatte: Lörrach, Schopfheim, Rheinfelden. Dieser Tage hat sich der Kreistag Lörrach bekanntlich für die Kreishauptstadt Lörrach entschieden. Wieso wundert mich das nicht? Drei Mal dürfen Sie raten, für was sich der Waldshuter Kreistag entscheiden wird, wenn es soweit ist.

