Bad Säckingen Voller Erfolg: SÜDKURIER-Familienflohmarkt im Wetterglück

Großen Zuspruch erfuhr auch dieses Mal wieder die Frühjahrsausgabe des SÜDKURIER-Familienflohmarktes in Bad Säckingen. Bei optimalem Wetter strömten die Besucher regelrecht aufs Veranstaltungsgelände. Das Angebot war denkbar vielseitig. Viele Anbieter sind längst Stammgäste.

Ganz sicher waren sich einige Anbieter am Samstag nicht, ob sie ihren Stand am SÜDKURIER-Familienflohmarkt auf der Wiese vor der Lokalredaktion beziehen sollen. Denn das Wetter schlug die Tage zuvor wahrlich Kapriolen. Aber am Ende kamen wieder einmal alle auf ihre Kosten – die Hobby-Verkäufer ebenso wie die vielen Besucher, die das Veranstaltungsgelände in der Hauensteinstraße bevölkerten. Kein Wunder, denn es gab viel zu sehen. Die insgesamt 70 Aussteller hatten Schätze, Schmankerl und allerlei Besonderheiten im Gepäck. Geschirr und Haushaltsgeräte, aber auch Kleider und Kunsthandwerk – die Angebotsvielfalt kannte keine Grenzen, und immer wieder fanden sich Liebhaber für die Waren.

Die Familie Hauns aus Wallbach zählt inzwischen zu den Stammgästen auf dem Flohmarkt. Bereits seit vielen Jahren steht die ganze Familie hinter dem Verkaufstisch und bietet ihre Ware feil. In diesem Jahr sind die Hauns von der Schwiegermutter bedacht worden. Und so kamen vor allem die bildenden Künstler oder die, die es noch werden möchten, auf ihre Kosten. Auch die Familie Runge hatte wieder einen Platz. Neben der herkömmlichen Flohmarktware, war auch Selbstgemachtes aus Holz und Metall dabei. Besonders ins Auge gefallen sind dabei die alten Fensterrahmen, die liebevoll geschmückt als Pinnwand für die Urlaubspostkarten oder mit Erinnerungen aus dem letzten Urlaub, als Aufsteller das Blumenbeet im Garten schmücken können.

Obwohl sich die Sonne bereits gegen die Wolken durchsetze, saßen in den ersten Stunden immer noch viele Anbieter in ihre dicken Jacken gehüllt. Um die Waren pünktlich ab 8 Uhr an den Mann zu bringen, sind viele bereits vor Sonnenaufgang aufgestanden und haben sich auf den Weg nach Bad Säckingen gemacht. Inzwischen hat sich der SÜDKURIER-Flohmarkt auch bei den Kennern in Nah und Fern herumgesprochen. So kamen sie nicht nur vom Hotzenwald herab, sondern aus Rheinfelden und auch aus der Schweizer Nachbarschaft. Und viele Stammanbieter, die sich gegenseitig mit einem großen „Hallo“ begrüßten und sich auf den gemeinsamen Tag auf dem SÜDKURIER-Familienflohmarkt freuten.