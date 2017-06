Bad Säckingen Volkshochschule Bad Säckingen: Fremdsprachenkurse werden teurer

Die VHS erhöht die Stundensätze und gleicht damit ihre Gebühren den anderen Volkshochschule an

Die Volkshochschule wird die Gebühren für Fremdsprachenkurse erhöhen. Der Bad Säckinger Gemeinderat hat jetzt dem Vorschlag von VHS-Leiter Bernd Crößmann zugestimmt. Danach wird eine Fremdsprachenstunde (45 Minuten) ab acht Teilnehmer künftig drei Euro kosten. In Gruppen von fünf bis sieben Teilnehmern kostet eine Einheit künftig 4,80 Euro. Bisher kostete eine Einheit 2,40 Euro. Crößmann begründete die Anhebung mit einer Angleichung an benachbarte Volkshochschulen (VHS Rheinfelden 3,30 Euro, Lörrach 3,50, Schopfheim 2,85) sowie mit der Angleichung an die höheren Gebühren für Gesundheits- und Sportkurse. Auch die Dozenten sollen mehr Geld bekommen, künftig pro Einheit 24 Euro statt bisher 20 Euro. Zuletzt wurden die Dozentenhonorare 1995 erhöht worden.