Bad Säckingen Volksbank Rhein-Wehra schwört ihre Vertreter auf digitale Zukunft ein

Die Volksbank Rhein-Wehra kündigt massive Strukturveränderungen an. Vorstandsvorsitzender Werner Thomann beschreibt das Tätigen von Überweisungen am Schalter als nicht mehr zeitgemäß.

Es komme nicht oft vor, dass der Vorstandsvorsitzende einer Bank im Kursaal die Revolution ausruft. Bürgermeister Alexander Guhl war sichtbar beeindruckt, als er sich am Dienstagabend an Gäste und Vertreter der Volksbank Rhein-Wehra wandte, um über die Entlastung der Führungsgremien abstimmen zu lassen. Mit seiner Aussage spielte Guhl auf die Rede von Werner Thomann an. Dabei war es aber weniger ein politischer Umsturz, sondern die digitale Revolution, auf die der Vorstandsvorsitzende die 169 anwesenden Vertreter eingeschworen hatte.

"Wir müssen massive Strukturveränderungen schaffen", sagte Thomann. Er kritisierte, dass sich die eigene Branche, Bank und Mitarbeiter angesichts der Digitalisierung noch in einem embryonalen Zustand befänden und kündigte eine Neuausrichtung an. Die Führungsebene sei sich bereits einig. Bis 2020 wolle man sich als digitale Bank etablieren.

Zwar habe man auf dem Weg zu diesem Ziel nicht vor, bestehende Filialen zu schließen, es gelte aber Papier- und Postwege zu reduzieren oder komplett einzusparen, betonte der Vorstandsvorsitzende. Wöchentliche Filialbesuche beschrieb er als nicht mehr zeitgemäß: "Teuren Service, der von Ihnen größtenteils nicht mehr abgerufen wird, werden wir nicht aufrecht erhalten können." Überweisungen oder Auszahlungen sollten in Zukunft nicht mehr am Schalter getätigt werden. Er appellierte an die Vertreter, dass hier nur noch Beratungsgespräche geführt werden sollten. Auch über das Thema Gebühren müsse man tief nachdenken. "Seit 2012 hatten wir in unserem Haus keine Preisanpassung." Das werde sich ändern. All dieser Warnungen und Appelle zum Trotz erklärte Thomann jedoch, dass das Abheben an Geldautomaten gebührenfrei bleiben werde.

Möglich sei das, da sich die Bank trotz der Niedrigzinspolitik der EZB und "einer Flut von regulatorischen Anforderungen" auf überdurchschnittlichem Wachstumskurs befinde. Im Bundesvergleich von über 1000 selbstständigen Volks- und Raiffeisenbanken liege die Volksbank Rhein-Wehra auf Rang 248. Das Kundengesamtvolumen 2016, welches auch die vermittelten Geschäfte an Verbundpartner (zum Beispiel die Bausparkasse Schwäbisch-Hall) umfasst, betrage 1.4 Milliarden Euro – ein Zuwachs von 9.5 Prozent. Neben dem attraktiven Geschäftsgebiet habe man auch vom boomenden Baugewerbe profitiert, erklärte Thomann. "Insgesamt weisen wir ein wirtschaftliches Eigenkapital von 80 Millionen Euro aus", fasste er zusammen.

Der Vorstand schlug den Vertretern daraufhin vor, bei einem Bilanzgewinn von 1 510 168,73 Euro eine dreiprozentige Dividende in Höhe von 184 613,08 Euro auszuschütten. Dem stimmten die Anwesenden zu. Ebenfalls einstimmig erfolgte am Ende der Veranstaltung die Wiederwahl der turnusmäßig ausscheidenden Aufsichtsratmitglieder Rudolf Schmidt und Michael Wagner sowie die des Aufsichtsratvorsitzenden Michael Vogel.