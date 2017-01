Bad Säckingen Volksbank Rhein-Wehra bleibt weiter auf Wachstumskurs

Der Geschäftsbericht der Volksbank Rhein-Wehra weist in fast allen Bereichen deutliche Steigerungen auf. Besonders stark ist das Kreditgeschäft gewachsen – um satte 19,4 Prozent. Der Fokus der Bank liegt derweil verstärkt auf Ausbau des digitalen Geschäfts. Hier wird auch dieses Jahr massiv investiert

Bad Säckingen (msb) Trotz anhaltend schwieriger Lage auf dem Finanzmarkt bleibt die Volksbank Rhein-Wehra auf Wachstumskurs. Das gab der Vorstandsvorsitzende Werner Thomann bei der Bilanzpressekonferenz am Freitag bekannt. Vor allem habe das Unternehmen aber eine Menge vor. So werde insbesondere der eingeschlagene Kurs im Bereich digitales Bank-Geschäft weiter forciert. Damit gehen auch strukturelle Veränderungen einher.

"Wir mutieren immer mehr zum Milliardenunternehmen", sagte Thomann mit Blick auf das abgelaufene Geschäftsjahr zufrieden. Die Bilanzsumme stieg demnach auf 908 Millionen Euro (plus 9,3 Prozent), das Geschäftsvolumen auf 973 Millionen Euro (11,1 Prozent). Das Kundenvolumen konnte um 9,4 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro gesteigert werden. Besonders beachtlich ist die Steigerung im Bereich Kundenkredite. Diese wuchsen um 19,4 Prozent auf 522 Millionen Euro. Im Unterschied zum Bundestrend sei die Wirtschaft in der Region anhaltend investitionsfreudig. Und: Die Volksbank Rhein-Wehra beteilige sich über ein "starkes Netzwerk" auch deutschlandweit an Krediten für Großvorhaben.

Unterm Strich stehe die Bank solide da. Der Jahresüberschuss liegt bei 1,5 Millionen Euro, und das obwohl die niedrigen Zinsen durchaus Schattenseiten mit sich bringen. So zahle auch die Volksbank Rhein-Wehra Strafzinsen an die Bundesbank. Diese werden allerdings nicht an die Kunden weitergegeben: "Wir werden weiterhin keine Negativzinsen einführen, weil das mit der deutschen Sparkultur einfach nicht vereinbar ist", so Werner Thomann.

Noch stärker werde sich die Bank dem Ausbau des digitalen Bank-Geschäfts widmen: "Die Mehrzahl der Kunden hat sich bereits umgestellt. Diesen Prozess werden wir beschleunigen." Fast 13500 Kunden nutzen bereits das Online-Banking-Angebot – Tendenz deutlich steigend. Kein Wunder, so Thomann, denn der Digitale Bereich biete für Kunden gravierende Vorteile: "Man kann von der ganzen Welt und rund um die Uhr das Angebot nutzen."

Entsprechend hätten sich Kundenbedürfnisse gewandelt, und darauf müsse die Volksbank Rhein-Wehra reagieren. Schon vergangenes Jahr wurde investiert, was zu einer Steigerung der Verwaltungskosten auf 13,3 Millionen Euro geführt habe. 2017 geht es gezielt weiter. Konkret heißt das zum Beispiel: Kontoauszugsdrucker in den Filialen werden verstärkt ausgemustert. Bleiben werden bis auf Weiteres lediglich Service-Terminals, an denen sich auch Überweisungen tätigen. Von der Maßgabe der regionalen Verankerung werde die Volksbank Rhein-Wehra trotz allem nicht abrücken. Keine der zehn Filialen werde geschlossen. Lediglich der Fokus werde sich zugunsten von Beratungsleitungen ändern, so Thomann weiter.

Und auch dem Grundsatz, in der Region als Förderer aufzutreten, bleibt die Volksbank übrigens treu. Das werde auch 2017 wieder in den verschiedensten Bereichen der Fall sein, kündigt Werner Thomann an. Größtes Projekt in dieser Hinsicht ist die Aktion "Ein Zuhause für junge Familien" in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Säckingen und dem SÜDKURIER Medienhausm bei dem in Rippolingen fünf Häuser gebaut werden. "Das ist ein wichtiger Beitrag, um die Infrastruktur in dem Ortsteil zu befeuern", so Thomann.

Eckzahlen

Die Volksbank Rhein-Wehra hat 13950 Mitglieder mit einem Kundenvolumen von 1,4 Milliarden Euro. Sie hat zehn Filialen mit 150 Mitarbeitern. Von steigender Bedeutung ist das Online-Geschäft. Neben deutlichen Steigerungen in nahezu allen Geschäftsbereichen verfügt die Bank auch über einen überdurchschnittlichen Eigenkapitalanteil von 16,4 Prozent. Gesetzlich vorgeschrieben sind acht Prozent.