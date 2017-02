Bad Säckingen Vokalquartett "Maybebop": Hintergründig und unterhaltsam

Das Vokalquartett "Maybebop" löst im Gloria-Theater mit Improvisationskunst und Einfallsreichtum riesigen Beifallssturm aus.

Bad Säckingen (ros) Das macht den vier Jungs von „Maybebop“ so schnell keiner nach. Auf Stichworte aus dem Publikum basteln sie im ausverkauften Bad Säckinger Gloria-Theater spontan einen Song im Reggae-Stil, in dem der neue US-Präsident Donald Trump, Gangster-Rap, Maschendraht und ein Atomkraftwerk vorkommen. So viel Improvisationskunst und Einfallsreichtum löst einen riesigen Beifallssturm aus.

Ja, die Sänger der Kultgruppe werden auch mal politisch und beziehen in ihren Deutschpop-Titeln aktuell und zeitkritisch Stellung. Auch wenn sie über Alltagsdinge singen, sind die Texte ironisch, hintergründig und anspielungsreich. Countertenor Jan Malte Bürger, Tenor Lukas Teske, Bariton Oliver Gies und Bassist Sebastian Schröder brachten für ihr drittes Gastspiel im Gloria Nummern aus dem Programm „Das darf man nicht!“, aber auch brandneue Lieder mit, die erst auf der nächsten CD im April erscheinen.

Lässig, locker und entspannt wirken die Sänger in ihrem legeren Look: weiße Jeans im ersten Teil, pastellfarbene Anzüge im zweiten. Doch von dem bonbonfarbenen Bühnen-Outfit sollte man sich nicht täuschen lassen. Denn was das Vokalquartett inhaltlich rüberbringt, ist alles andere als weichgespülte leichte und seichte Pop-Kost.

Im Titelsong geht es um Verbote und Dinge, die man eigentlich nicht tun darf: den ganzen Tag verpennen, den Müll nicht trennen, über den Islam scherzen. In „Lass die Arbeit stehen, mach es morgen“ singen sie von Jobs bei der Beschwerde-Hotline der Deutschen Bahn, von Mindestlohn und Arbeitsdruck und plädieren dafür, es mal ruhiger angehen zu lassen und sich auszuklinken. Die Handy-Manie und Online-Mentalität wird in dem Lied „Mein Handy weiß es“ auf die Schippe genommen. Nah am digitalen Zeitgeist ist auch das ironisch im Säusel-Schmeichelsound gesungene Lied über WLAN, Internetverbindungen und Passworte. Verpackt in raffinierte Arrangements, mal in eingängige Popmelodien, mal rockiger oder im HipHop-Stil singen die Vier über alltägliche Probleme. „Lass uns reden über Sex in unserer Ehe“, heißt es in einem Lied über Paare, an denen die Zeit nicht spurlos vorüber gegangen ist und deren Liebesleben neuen Schwung braucht. „Verdammt sie zu lieben“ handelt von einer WG, in der verwöhnte Gören und Internet-Dauersurfer wohnen: die liebe Familie.

Die begeisterten Fans können sich in vielen Liedern wieder erkennen. Maybebop bringt diese Inhalte mit Humor, Charme und witzig-pfiffigen Choreografien in einer unterhaltsamen Show auf die Bühne.

Ob sie nun ein altes plattdeutsches Volkslied „Dat du min Leevste“ auffrischen oder in „Festung“ symbolträchtig in mystischem Klang Bildern von Hallen aus Stein, Mauern und Türmen beschwören – immer hört man die Qualität in Stimmführung und Ensembleklang heraus.

Auch Parodien und Stimmenimitationen von Musikgrößen wie Falco, Mick Jagger, Grönemeyer oder Udo Lindenberg haben sie umwerfend gut drauf. Sogar an letzte Dinge rühren die Gesangskünstler in ihrem Lied über berühmte letzte Worte von Goethe, Caesar und anderen historischen Persönlichkeiten. Schon Tradition bei Konzerten von Maybebop ist, dass sich Mutige auf die Bühne wagen und zusammen mit den Profis ein Lied singen können.

Die stimmstarke Annika wagte es und erntete mit einem Ronan-Keating-Song Beifallsstürme und „Zugabe“-Rufe. Auch das Publikum durfte mal Großchor spielen und sich zudem Wunschtitel aussuchen: zum einen den „Erlkönig“, ein packendes Drama mit Gänsehautfaktor, zum anderen den orientalisch angehauchten „Gummibaum“-Hit. Großer Jubel und in der Zugabe nachdenkliche Töne über Deutschland und der Appell, sich gegen braune Parolen aufzulehnen. Ein echt starker Auftritt.