Bad Säckingen Viel Bewegung im Spital: OP-Trakt ausgeräumt und personelle Veränderungen

Der OP-Bereich im Krankenhaus Bad Säckingen ist vollständig leer geräumt. Es handle sich um eine von mehreren Maßnahmen in Vorbereitung auf die groß angelegte Sanierung, heißt es seitens der Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein GmbH. Der Förderverein Pro Spital sieht das Ganze hingegen eher skeptisch. Derweil bahnen sich auch einige personelle Änderungen an.

Bad Säckingen – Es ist einiges im Gange im Spital Bad Säckingen. Der Verwaltungsdirektor der Spitäler Hochrhein, Peter Lepkojis, wird künftig stärker im Bad Säckinger Krankenhaus präsent sein als bisher. Für den scheidenden Chef der Inneren Abteilung wird kommissarisch eine Honorar-Chefärztin eingestellt. Und die seit einem halben Jahr geschlossenen OP-Bereiche wurden zwischenzeitlich vollständig ausgeräumt – gewissermaßen in Vorbereitung auf die Sanierung, wie Lepkojis im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Der Förderverein Pro Spital sieht eben den Abtransport sämtlicher OP-Gerätschaften mit Besorgnis.

"Nachdem die Geschäftsleitung, wie angekündigt, Verbrauchsmaterialien mit Verfallsdatum nach Waldshut gebracht hat, fragen sich die Mitarbeiter des Spitals, ob denn die kompletten OP-Instrumente, Röntgen-Bildverstärker, Regale, Transportwagen, Laparoskopie- und Arthroskopietürme etc. auch ein Verfallsdatum besitzen." So fasst die Vorsitzende des Fördervereins Pro Spital, Beatrix Köster, in einer Stellungnahme ihre Besorgnis über die aktuellen Entwicklungen am Bad Säckinger Krankenhaus zusammen. Inzwischen seien selbst "kleinste chirurgische Eingriffe" nicht mehr möglich. Auch bei Wundversorgungen komme es zu Engpässen, "weil nicht mehr jedes Nahtmaterial vorrätig ist", so der Verein.

Laut Spitäler-Geschäftsführung handelt es sich bei der vor wenigen Tagen vollzogenen Räumung des OP-Trakts derweil um "bauvorbereitende Maßnahmen", wie Peter Lepkojis sagt: "Wir sind derzeit auf verschiedenen Ebenen mit der Vorbereitung der Sanierung tätig." Unterlagen werden demnach aufgearbeitet, um die Ausschreibung für die geplanten Maßnahmen möglichst bald beginnen zu können. Einen genauen Zeitraum für die Ausschreibungen gibt es allerdings noch nicht.

Im Kontext der gut 13 Millionen Euro schweren Sanierung im Spital Bad Säckingen ist auch die Personalie Lepkojis zu sehen. Der Verwaltungsdirektor wird nämlich ab sofort schwerpunktmäßig von der Trompeterstadt aus arbeiten. Es handle sich allerdings nicht um eine Reaktivierung der vormaligen Standortleitung, die seit dem Weggang von Hubert Aberle vor einem Jahr vakant ist. Vielmehr seien Aufgabenschwerpunkte umverteilt worden, so Lepkojis. Es gehe um eine Verbesserung der Kommunikation, des Informationsflusses und der Koordination vor Ort. "Ich stehe als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung und möchte Informationsdefizite ausgleichen", betont Lepkojis. Denn in den nächsten Monaten und Jahren sei diesbezüglich eine Menge zu tun.

Kommissarisch besetzt wird derweil die Leitung der Inneren Abteilung. Mit Margarete Kuczera wird diese Aufgabe künftig von einer Honorarärztin übernommen, bis eine geeignete Kraft für diese Position gefunden ist, so Lepkojis. "Wir haben uns auf dem Markt nach einer geeigneten Person umgesehen, die auch über Leitungserfahrung verfügt." Mit Kuczera sei die richtige Frau für diesen Job gefunden worden. Gleichzeitig laufen aber die Bemühungen, die Position wieder dauerhaft zu besetzen, ungemindert weiter, betont Peter Lepkojis: "Wir wollen hier wieder etwas ordentliches auf die Beine stellen, denn dieser Position kommt auch in Zukunft eine wichtige Bedeutung zu."

Wie genau die Zukunftsplanung aussieht – auch diesbezüglich hegt der Förderverein Pro Spital derweil Zweifel: Während einer Betriebsversammlung vergangene Woche sei die Geschäftsleitung nach dem Konzept für das Spital gefragt, heißt es in der Stellungnahme des Vereins. Die Antwort von Geschäftsführerin Simone Jeitner sei durchaus enttäuschend ausgefallen: "Es gebe noch keines, weder für die medizinische noch für die wirtschaftliche Ausrichtung, so die Aussage von Simone Jeitner."