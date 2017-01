88 Jährige stirbt nach Unfall

Die am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Scheffelstraße von einem Pkw angefahrene 88 Jahre alte Fußgängerin ist am gestrigen Abend im Krankenhaus nach Angeben der Polizei an ihren schweren Verletzungen gestorben. Die Verkehrspolizei Waldshut Tel. 07751/896 30) sucht Zeugen des Unfalls, diese werden gebeten sich zu melden.