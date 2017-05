Bad Säckingen Verteidiger des Unglück-Fahrers will verstorbenem Radfahrer Mitschuld nachweisen

Unter großem Medienaufgebot begann vor dem Bad Säckinger Amtsgericht am Dienstagmorgen der Prozess gegen den 85-jährigen Rentner, der sich wegen des schweren Verkehrsunfalls vor einem Jahr auf dem Bad Säckinger Spitalplatz verantworten muss. Die Frage nach dem genauen Ablauf der Ereignisse, nach persönlichen Hintergründen des mutmaßlichen Unfallfahrers und nach Einzelheiten zu den Ermittlungen steht am ersten Verhandlungstag zur juristischen Aufarbeitung des Unfalls am Spitalplatzes vor einem Jahr im Mittelpunkt.

Vor Gericht steht ein inzwischen 85 Jahre alter Mann, der sich wegen fahrlässiger Tötung in zwei und fahrlässiger Körperverletzung in 27 Fällen verantworten muss.

Senioren im Straßenverkehr



Nach Angaben des baden-württembergischen Innenministeriums in Stuttgart geht das Unfallrisiko für Autofahrer bis zum Alter von etwa 75 Jahren zurück, danach steigt es. Am häufigsten in Unfälle verwickelt sind junge Fahrer. Sind Verkehrsteilnehmer von 65 bis 75 Jahren an einem Unfall mit Toten und Verletzten beteiligt, sind sie in 60 Prozent der Fälle der Verursacher - mit einer weiteren Steigerung des Anteils in der Altersgruppe über 75 Jahre.



Nahezu jeder vierte im Straßenverkehr Getötete ist den Angaben zufolge im Seniorenalter. Aber: Ältere sterben überwiegend als Fußgänger, Radfahrer oder Beifahrer. Sie seien somit statistisch gesehen eher gefährdet als gefährlich. Das Land hat daher in Zusammenarbeit mit der Landesverkehrswacht, dem Landesapothekerverband und der Polizei das Programm „Sicher fit unterwegs“ für Senioren entwickelt. Es informiert Senioren über altersgerechte Fahrzeuge, die Wirkungen von Medikamenten und richtiges Verhalten im Straßenverkehr. (dpa)

Klar ist: Verteidigung und Nebenklage haben im Hinblick auf das genaue Geschehen und, damit verbunden, auf die Frage der Verantwortung durchaus gegensätzliche Ansichten. So zielt die Strategie von Verteidiger Michael Engel darauf ab, dem bei dem Unfall verstorbenen Radfahrer gewissermaßen eine Mitschuld an dem Unfall nachzuweisen, weil dieser die Rechts-vor-links-Regel missachtet habe.Dies habe zu dem misslungenen Bremsmanöver seines Mandanten geführt und in der Folge zu dem verheerenden Unfall. Die Angehörigen des Radfahrers, die als Nebenkläger auftreten, wollen dies so nicht stehen lassen: "Uns geht es um die Wahrheit und nicht, dass einem Verstorbenen die Schuld zugeschoben werden soll", sagte Rechtsanwalt Christian Schürmann im Gespräch mit unserer Zeitung.Laut Anklageschrift ist der 85-Jährige tatsächlich bei einem ruckartigen Bremsmanöver abgerutscht und hat das Gaspedal seines Automatik-Autos durchgetreten. Dieses habe daraufhin rasant beschleunigt, sei durch die Stuhlreihen zweier Gartenwirtschaften gepflügt und hat dabei etliche Menschen in Mitleidenschaft gezogen.Der Radfahrer sei zuvor auf die Motorhaube des Autos geschleudert und im weiteren Verlauf der Schussfahrt in Richtung Fußgängerzone wieder abgeworfen worden. Er prallte mit voller Wucht gegen die Besucherin eines der Cafés, die noch am Unfallort an den dabei erlittenen Verletzungen verstarb. Diese Sichtweise spiegelt die monatelangen Ermittlungen wider, in deren Zuge 85 Zeugen vernommen wurden, wie der zuständige Ermittlungsleiter darstellte.Der Angeklagte ließ eine Erklärung verlesen, die inhaltlich weitestgehend von dessen Enkelin untermauert wurde, die während des Unfalls mit im Auto saß. Demnach sei der Radfahrer "aus dem Nichts" da gewesen. Die Enkelin erinnerte sich nur noch an einen lauten Knall. Die ebenfalls im Auto befindliche Ehefrau des Angeklagten verweigerte zwar die Aussage. Auch sie hatte in einer ersten Vernehmung konstatiert, dass sie lediglich einen Schatten wahrgenommen habe, der auf das Auto zu kam.Nach Dafürhalten der Verteidigung liegt somit der Schluss einer Vorfahrtsverletzung durch den Radfahrer nahe. Laut Staatsanwaltschaft war der zum Unfallzeitpunkt 84 Jahre alte Autofahrer aber womöglich aufgrund körperlicher Einschränkungen und seines geringen Reaktionsvermögens gar nicht in der Verfassung, ein Auto zu steuern. Zumindest habe er bei einem Test im Rahmen der medizinsch-psychologischen Untersuchung (MPU) einige Wochen später "einen völlig überforderten Eindruck" gemacht, wie der Ermittlungsleiter erklärte.Die Verhandlung erfreut sich eines erheblichen Medieninteresses. Vertreter von Zeitungen, Fernsehen und Radio verfolgen den Prozess in großer Zahl. Im Publikum befinden sich derweil vorwiegend Geschädigte.Auf SÜDKURIER Online berichten wir heute weiter aktuell über den Prozess.