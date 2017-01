Einbrecher scheitert an Fenster

In den vergangen drei Wochen wurde versucht, in den Kinderhort in der Werderstraße einzubrechen. Der Täter hat versucht, an einem durch ein Gebüsch verdeckten Fenster einzudringen. Hierbei wurde das Fenster nach Angaben der Polizei beschädigt, es konnte vom Täter jedoch nicht geöffnet werden. Der Einbruchsversuch wurde am Montagvormittag vom Hausmeister festgestellt und der Polizei gemeldet.