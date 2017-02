Bad Säckingen Versuch macht klug

In der Diskussion um die Einbahnstraßenregelung hat unser Nachtwächter einen eigenen Vorschlag: Eine ganz unbürokratische Testphase.

Bei der Verkehrsregelung rund um den Erweiterungsbau der Beck-Arkaden dürfte wohl noch einiges an Klärungsbedarf auf die Planer – und solche, die sich dafür halten – zukommen. Einbahnstraßenregelung, sogenannte Aufpflasterungen, um den Verkehr zu verlangsamen, bis hin zu Kettenabsperrungen, um die Fußgängerströme zu lenken. Als ob sich übermütige und sportliche Fußgänger davon abhalten ließen, über eine Kette zu steigen, um dort die Straße zu überqueren, wo sie es für sinnvoll halten. So eine Kette wird nach meiner Erfahrung höchstens Rollatoren, Kinderwagen und nicht mehr ganz so sportliche Fußgänger kanalisieren. Die Einbahnstraßenregelung der unteren Bergseetraße ist beschlossen. Wir werden sehen, ob sich das im Langzeittest bewähren wird, auch wenn sich der eine oder die andere noch vehement dagegen wehrt. Aber die Aufpflasterungen werden sicher noch zum Thema werden. In Deutschland, dem Land der Regularien, muss man ja immer schon etwas fix beschließen, bevor es erst einmal ausprobiert wird. Versuchsphasen mit Experimenten sind undeutsch. Da machen es uns die Franzosen und Italiener vor, wie es auch gehen könnte. Die würden nämlich bei der Feuerwehr und bei den Stadtwerken Kabel- und Schlauchbrücken ausleihen und ein paar Wochen auf die Straße legen, gut beobachten, um herauszufinden, ob das alles Sinn macht bevor man Nägel mit Köpfen macht und eine Menge Geld ausgibt.

