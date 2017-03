vor 1 Stunde Markus Vonberg Laufenburg, Bad Säckingen Vermisstes Mädchen taucht in Niedersachsen auf - Große Resonanz in den sozialen Medien

Das seit Sonntag vermisste 15-jährige Mädchen aus Bad Säckingen ist wieder aufgetaucht. Sie befinde sich in Obhut eines Jugendamts in Niedersachsen. Medien in Deutschland und in der Schweiz, darunter bild.de und blick.ch, berichteten über die verschwundene 15-Jährige.

