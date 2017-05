Bad Säckingen Vergleich Bad Säckingen  Spremberg: Wie auch kleine Krankenhäuser überleben können

Das Krankenhaus im brandenburgischen Spremberg fährt seit vielen Jahren in der Gewinnzone. Was die Brandenburger anders machen? Das Haus gehört mehrheitlich den Mitarbeitern

Zentralisierung wird heute allenthalben als Ausweg aus wirtschaftlichen Schieflagen gesehen: Fusion von Abteilungen, Schaffung von Synergien, die wiederum die Straffung der Personaldecke möglich machen. Es sind dies auch die Hauptargumente in der aktuellen Krankenhausdiskussion im Landkreis Waldshut. Ein Blick über den Landkreis hinaus zeigt aber, dass auch andere Wege möglich sind. Vor einigen Monaten hat der SÜDKURIER über das Zwei-Kliniken-Modell im Landkreis Calw berichtet. Heute blicken wir auf das Krankenhaus Spremberg in Brandenburg. Denn es schreibt seit Jahrzehnten schwarze Zahlen. Das versichert Geschäftsführerin Kathrin Möbius gegenüber dem SÜDKURIER nicht ohne Stolz.

Warum funktioniert das in Spremberg? Im Gespräch mit Geschäftsführerin Kathrin Möbius, der Vorsitzenden des Fördervereins, Sabine Manka, gleichzeitig Chefärztin der Gynäkologie, und dem stellvertretenden Vorsitzenden des Fördervereins und Betriebsratsvoritzenden Matthias Warmo vergleichen wir die Fakten. Was ist anders in Spremberg?

Das Spremberger Krankenhaus ist im Eigentum des Fördervereins (51 Prozent) und der Stadt Spremberg (49 Prozent). „Die Mitglieder des Fördervereins sind zu 90 Prozent Mitarbeiter des Krankenhauses“, berichtet die Geschäftsführerin. Damit gehört das Krankenhaus mehrheitlich den rund 300 Beschäftigten. Möbius, Wanka und Warmo erzählen, wie es dazu kam. Die Geschichte beginnt 1992 in der Nachwendezeit. Die Privatisierungswelle erzeugte eine Goldgräberstimmung für Investoren. Aber nicht jede Investition stand unter einem guten Stern. In Fall des Krankenhauses Spremberg war es ebenso.

Die zwei Privatinvestoren, die neben Stadt und Kreis die Hauptanteile hielten, seien 1998 so überschuldet gewesen, dass deren Anteile zunächst in kommunale Hände übergingen, berichtet Möbius. Aus den Reihen der Mitarbeiterschaft sei dann die Idee entstanden, das Haus selber zu übernehmen, so Matthias Warmo. Es entstand ein Konzept. Der Förderverein wurde gegründet, der die Mehrheit der Anteile übernehmen sollte. Jedes Neumitglied zahlte 500 Mark, 158.000 Mark musste der Verein aufbringen.

Die Gründung des Fördervereins und die Übernahme durch die Mitarbeiter ist nun fast 20 Jahre her. Die heutige Geschäftsführerin war nach der Neugründung zunächst Verwaltungsdirektorin im Krankenhaus sowie Vorsitzende des Fördervereins, seit 2007 ist die studierte Ökonomin Geschäftsführerin des Hauses.

Bis heute habe sie es geschafft, das kleine Krankenhaus ohne rote Zahlen auf stabilem Kurs zu halten – „und das ohne einen Cent an öffentlichen Subventionen“, sagt sie. Im Gegenteil seien sogar Überschüsse erwirtschaftet worden. Diese bestimmen dann auch die jährliche Sonderzahlung an die Eigentümer, also an die eigenen Mitarbeiter, sagt Betriebsratsvorsitzender Warmo. Die Sonderzahlung falle derzeit mit durchschnittlich 300 Euro pro Mitarbeiter etwas schmal aus, was aber an dem jüngsten Sanierungsaufwand liege, wofür das Haus ein Darlehen von fünf Millionen aufnahm. In diesem Zusammenhang betont die Geschäftsführerin, dass der Schuldendienst selber erwirtschaftet werde und dennoch eine kleine Sonderzahlung ausgeschüttet werden könne.

Gleichzeitig arbeiten die Beschäftigten im Krankenhaus Spremberg für weniger Lohn. Eine Pflegekraft verdiene zwischen 100 bis 200 Euro weniger in ihrem Haus, sagte Geschäftsführerin Möbius, gleichzeitig sei jedoch der Personalschlüssel höher. Im Spremberger Krankenhaus ist eine Pflegekraft für sechs bis sieben Patienten zuständig. Laut einer Studie von Verdi sind es bundesweit im Durchschnitt 10,3 Patienten, die eine Kraft alleine betreuen muss. "Der höhere Personalschlüssel sorgt für stressfreiere Arbeitsbedingungen, weniger Krankenstand sowie zufriedenere Mitarbeiter und Patienten", so Betriebsratsvorsitzender Matthias Warmo. Und er weist weiter darauf hin, dass das Haus keine Probleme bei der Personalsuche habe.

Gleichwohl gibt es auch Druck in Spremberg, der allerdings vor allem von außen kommt. So darf das Haus seit einigen Jahren keine künstlichen Kniegelenke mehr operieren. Die Geschäftsführerin weiß, dass es für das Haus kritisch wird, wenn die Landesregierung weitere Positionen aus ihrem Leistungskatalog streicht.

Das Krankenhaus Spremberg in Zahlen