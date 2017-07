Harpolingen Vereine wenden sich mit ihren Wünschen an den Ortschaftsrat Harpolingen

Der Musikverein Harpolingen hat sich für sein Jubiläum 2018 mit einigen Wünschen an den Ortschaftsrat Harpolingen gewandt. Zudem soll das Vereinszimmer neu gestaltet werden und die Renovierung des Musikhüslis steht im Raum.

Harpolingen (hwm) In der Ortschaftsratsitzung im Harpolinger Rathaus informierte der Vorsitzende des Harpolinger Musikvereins, Benedikt Schmid, die Mitglieder des Gremiums über das 125-jährige Bestehen des Vereins vom 8. bis 10. Juni 2018. Um das Fest, so wie geplant ausrichten zu können, sprach er einige damit verbundene Probleme an. Da das noch zu installierende Spielgerät des Kindergartens am Rande des Dorfplatzes nicht die vom Ortschaftsrat zugesagten Maße einhält, kann das ins Auge gefasste Zelt nicht aufgestellt werden. Die Rutsche würde ins Zelt hineinragen. Hinderlich bei der Ausrichtung des Jubiläums ist auch die Linde am Eingang des Dorfplatzes. Schmid stellte den Antrag, den Baum zu entfernen und nach den Festtagen einen Ersatzbaum als Ausgleichsmaßnahme pflanzen zu dürfen. Da der Baum sich in einem kranken Zustand befindet und die Überlebenschancen gering seien, sei diese Maßnahme gerechtfertigt, begründete Schmid sein Begehren. Das Instandsetzen eines defekten Boilers im Proberaum sowie die Reparatur des undichten Waschbeckens im Keller des Gemeindesaals, waren weitere Wünsche des Musikvereinsvorsitzenden.

Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer versprach, sich um die Angelegenheit zu kümmern. Das Vereinszimmer neu zu gestalten ist ein Bedürfnis des Bürgervereins. Mit dem Einbau einer Küchenzeile ist ein Anfang gemacht. Um den Lärmpegel bei Veranstaltungen zu senken, sollen Akustikdämmplatten an der Decke angebracht werden. Die Kosten in Höhe von 849 Euro übernimmt der Ortschaftsrat aus seinen Verfügungsmitteln. In diesem Zusammenhang teilte Ortsvorsteher Franz-Martin Sauer mit, dass der Männerchor den Notenraum geräumt habe und der Kühlschrank des Vereinszimmers hier untergebracht werde.

Christine Oechslein regte an, Fahrzeughalter, die sich an der Mitfahraktion des Bürgervereins beteiligen, mit einem Aufkleber auszustatten, als Zeichen der Sicherheit für den Mitfahrenden. Von ihr stammt auch die Idee, in Harpolingen oder Rippolingen eine DHL-Packstation einzurichten. Dies soll bei der DHL geprüft werden.

Die Renovierung des Musikhüsli wird der Harpolinger Ortschaftsrat in dem zweijährigen Haushalt erneut anmelden, kündigte Sauer an. Er teilte mit, dass bei der Sperrung der B 34 in Bad Säckingen der Verkehr über Harpolingen umgeleitet werde. Durch Schilder werden die Autofahrer auf die Einhaltung der Geschwindigkeit hingewiesen.